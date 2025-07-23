Экономист считает, что в условиях, когда политики "с фискальным уклоном" используют государственные институты как инструмент давления, не стоит ожидать ни инвестиций, ни экономического роста.

Экономист Борис Кушнирук считает, что налоговая политика, которую воплощают народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк, является репрессивной по отношению к бизнесу и вредит экономической свободе.

"То, что происходит сегодня с налоговой системой в Украине - это результат системной работы людей, которые путают борьбу с тенью с войной против бизнеса", - написал Кушнирук в Facebook.

По его словам, провал налоговой амнистии, в результате которой вместо ожидаемых миллиардов было привлечено лишь 300 млн грн, свидетельствует об отсутствии доверия к государству со стороны предпринимателей. В качестве примера фискального давления он также привел блокирование налоговых накладных на сумму 44 млрд грн, что парализует деятельность сотен тысяч легальных компаний.

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"Блокировка НДС-накладных - это еще одна иллюстрация того, как борьба с "фиктивом" обернулась против легального бизнеса. Сотни тысяч компаний не могут работать, зато ГНС отчитывается о новой "эффективности"", - отметил экономист.

По его мнению, предложенные модели вроде "клуба белого бизнеса" или обязательного инвестирования в ОВГЗ через налоговые инструменты являются неконституционными и опасными.

Кушнирук также раскритиковал политику в отношении ФЛП, которая, по его словам, привела к массовому сворачиванию предпринимательства.

"Это не налоговая реформа, а сознательная ликвидация малого бизнеса", - подчеркнул он.

Экономист считает, что в условиях, когда политики "с фискальным уклоном" используют государственные институты как инструмент давления, не стоит ожидать ни инвестиций, ни экономического роста.

"Я искренне жду того момента, когда украинское общество и политическая система признают очевидное: эти люди несут системный вред государству, экономике и свободе. И будут отстранены от принятия решений, которые ежедневно душат украинский бизнес", - резюмировал Кушнирук.