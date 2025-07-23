Единое логистическое пространство: Euro Forwarding стала полноценным международным 3PL-оператором

Таким образом, клиенты компании теперь могут получать полный комплекс логистических решений, от доставки до хранения, в рамках сотрудничества с одним оператором.

Украинская экспедиторская компания Euro Forwarding интегрировала в перечень своих услуг сервис контрактной логистики и, таким образом, получила статус полноценного международного 3PL-оператора. Дополнив перечень сервисов собственной складской инфраструктурой, - Euro Forwarding теперь способна обеспечивать логистику полного цикла.

Как объяснили в пресс-службе компании, теперь Euro Forwarding сможет предоставлять своим клиентам полный комплекс логистических решений – от хранения, обработки заказов и упаковки до организации доставки – в рамках сотрудничества с единственным партнером.

"Мы давно были готовы работать в новом статусе, ведь понимали, что имеем достаточно мощностей, знаний и умений. Для этого у нас уже есть развитые хабы в Польше, Словении, ОАЭ. Уверены, 3PL-статус откроет нашей компании еще больше возможностей для сотрудничества с большим и средним бизнесом. Благодаря нововведениям Euro Forwarding становится не только экспедитором, а и надежным партнером в построении эффективной логистики, с гибким подходом и индивидуальными решениями для каждого клиента", – отметила руководитель отдела продаж Euro Forwarding Екатерина Бобошко.

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В то же время, запуск сервиса контрактной логистики позволяет бизнесам делегировать компании сложные процессы управления цепочкой поставки.

"Запуск сервиса контрактной логистики означает, что группа компаний Euro Forwarding переходит в статус полноценного 3PL-провайдера (Third-Party Logistics). Это открывает новые горизонты для наших клиентов: они получают не просто перевозку, а индивидуально разработанные логистические решения "под ключ" с учетом отраслевой специфики, объемов и динамики бизнеса. Сервис контрактной логистики уже интегрирован в наши логистические продукты и доступен для всех сегментов клиентов – от e-commerce до производственных компаний. Мы открыты для кастомизированных решений и совместного построения эффективной цепи поставок для каждого бизнеса. Euro Forwarding создает полноценные логистические экосистемы, где скорость, эффективность и прозрачность становятся стандартом", – объяснила Екатерина Бобошко.

Преимущества контрактной логистики от Euro Forwarding:

Интеграция процессов – единый контракт и единое окно коммуникации для всей логистики, включая хранение, перевозку, комплектацию, маркировку, дистрибуцию. Оптимизация затрат – благодаря централизации логистических процессов и гибким условиям хранения клиенты тратят меньше на операционные расходы. Гибкость и масштабирование – компания адаптирует объемы складских и транспортных услуг под нужды бизнеса в режиме реального времени. Технологическая прозрачность – современные IT решения для отслеживания груза, управления запасами, аналитики KPI. Сокращение time-to-market – благодаря оптимизированному складированию и таможенной поддержке товары быстрее попадают к конечному потребителю. Полное соответствие международным стандартам – качество, безопасность, экологичность процессов гарантированы.

Справка: Euro Forwarding LLC – международная экспедиторская компания, которая уже более 8 лет предоставляет полный спектр логистических услуг, включая автомобильные (FTL, LTL), морские (FСL, LСL), авиационные, мультимодальные перевозки, таможенное оформление и складирование, что позволяет клиентам получать все необходимое из одних рук.