Генпрокурор отмечает, что не должны нарушаться правопорядок и права других граждан.

В Украине состоялись первые значительные акции протеста с начала войны, что стало реакцией на закон об ограничении независимости антикоррупционных органов. Генпрокурор Руслан Кравченко, который и получил дополнительные полномочия влиять на работу этих органов, объяснил на брифинге, что сам думает об этих уличных акциях.

Отвечая на вопрос о его личном отношении к акциям протеста, а также относительно их законности в условиях военного положения и угрозы того, что враг может использовать эти события в свою пользу, Кравченко отметил, что "враг может использовать любую информацию или любое событие, не только связанное с этими акциями".

"Как я отношусь к этим акциям? Если они законны, не нарушают правопорядок, уважают других граждан, - конечно, спокойно и хорошо отношусь к этим акциям. С большой любовью как гражданин к другим гражданам Украины отношусь с любовью и с уважением", - сказал он.

Так, добавил генпрокурор, "все хорошо, если не нарушается закон и не нарушаются права других граждан".

"И если есть ситуация по безопасности, за которой следят, например, наши разведки и Служба безопасности Украины... Поэтому нет никаких возражений", - отметил Кравченко.

Закон о дополнительных полномочиях генпрокурора

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы НАБУ и САП. Президент подписал его в тот же день, что бывает крайне нечасто.

Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе: на акциях протеста в Киеве и других городах люди говорили о лишении самостоятельности этих антикоррупционных структур.

Сегодня, 23 июля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, во время которой он прокомментировал последние изменения в законодательстве относительно работы этих ведомств.

Позже НАБУ и САП вышли с совместным заявлением, в котором отметили, что принятые накануне законодательные изменения "существенно ограничивают независимость" этих органов.

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