2 августа 2027 года Земля погрузится в самую большую тень века - полное солнечное затмение продолжительностью более шести минут охватит части Европы, Африки и Ближнего Востока.

2 августа 2027 года планету ждет одно из самых ярких астрономических явлений XXI века - полное солнечное затмение, которое продлится до 6 минут 22 секунд. Это самое длинное затмение на суше с 2009 до 2114 года. Событие уже получило неофициальное название - "Великое североафриканское затмение", пишет Dailygalaxy.

Затмение будет видно в Южной Европе, Северной Африке и Ближнем Востоке, а лучшие условия для наблюдения - в Луксоре, Египет, где наблюдатели увидят самую длинную продолжительность затмения.

Маршрут затмения: где и когда смотреть

Затмение начнется в Северной Атлантике, далее пройдет через юг Испании, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию и Йемен, завершая путь в Индийском океане. Всего событие увидят около 89 миллионов человек.

Видео дня

Лучшие точки для наблюдения:

Луксор, Египет - 6 мин 20 сек затмения;

Сфакс, Тунис - 5 мин 41 сек затмения;

Кадис и Тарифа, Испания - до 4 мин 39 сек затмения, первое касание тени на суше.

Уникальная продолжительность объясняется близостью Луны к Земле в момент затмения, а также тем, что явление происходит вблизи экватора - где тень Луны охватывает более широкую часть земной поверхности.

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