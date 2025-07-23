В среду, 23 июля 2025 года, в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Встреча прошла во дворце Чираган.
Делегацию Украины возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В то же время российскую команду, как и в прошлый раз, возглавил помощник диктатора Владимира Путина – Владимир Мединский.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вступительной речи в начале встречи делегаций заявил, что Анкара предложила помощь в отслеживании соблюдения потенциального прекращения огня в Украине. По его словам, страна имеет необходимую для этого инфраструктуру.
Фидан также добавил, что конечная цель переговоров – прекращение огня. После этого встреча представителей стран продолжилась в закрытом режиме.
Около 21:18 российские СМИ сообщили, что переговоры уже завершились. По данным пропагандистского агентства ТАСС, продолжения переговоров не будет.
Переговоры в Турции
23 июля в Турции состоялся третий раунд переговоров между Украиной и РФ. По данным источников "Суспільного", основной темой встречи стала подготовка встречи на уровне лидеров.
Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина настроена работать над освобождением из плена бойцов, возвращением детей и реальным прекращением огня.
"Приоритет – подготовка встречи лидеров, и у нашей делегации есть необходимая сила для этого – директивы для обсуждения основных вопросов", – добавил глава государства.
Напомним, первый раунд переговоров с РФ состоялся в Стамбуле 16 мая, второй – 2 июня.