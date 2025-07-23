Руководители институций должны предоставить план действий, которые могут укрепить силу права в Украине, заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику относительно нового закона, который лишает антикоррупционные органы их независимости. Поэтому он ожидает предложений от руководителей соответствующих структур по реформе правоохранительной системы. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что руководители силовых институтов вместе предложат план действий, которые "могут укрепить силу права в Украине".

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"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни - в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", - добавил Зеленский.

Также президент отметил, что провел ряд совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В частности с СБУ, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), МВД, Нацагентством по предупреждению коррупции (НАПК), Госбюро расследований (ГБР) и генеральным прокурором.

"Мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы. Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а следовательно, справедливости в Украине", - отметил Зеленский.

Закон об антикоррупционных институтах в Украине

Накануне Верховная Рада приняла закон №12414, который президент подписал в тот же день. Ключевые положения этого закона предоставляют Офису генпрокурора полномочия забирать расследуемые дела у НАБУ и САП, а также давать указания представителям этих антикоррупционных органов.

На Западе раскритиковали ограничение независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что они "очень обеспокоены" последними изменениями в Украине, которые несут риск "существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных институтов", которые "имеют решающее значение для повестки дня реформ Украины". Послы стран "Большой семерки" (G7) тоже выразили свою обеспокоенность.

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