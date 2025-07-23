Американский дрон LUCAS является прямым ответом на иранский Shahed-136.

В США планируют запустить в производство собственный аналог иранского дрона Shahed-136, который получил название LUCAS. Эта идея может показаться целесообразной, но Вашингтону будет трудно конкурировать в этой сфере с Россией, которая значительно увеличила темпы и масштабы производства своих беспилотников, пишет эксперт по оборонным технологиям Дэвид Хэмблинг в своем материале для Forbes.

Он напомнил, что 20 июля россияне показали в эфире государственного телевидения кадры с гигантского завода по производству дронов в Алабуге. Пропагандисты заявляли, что это крупнейшее в мире предприятие по производству ударных беспилотников.

Хэмблинг отметил, что ранее американские военные отдавали предпочтение сложным, высокотехнологичным видам оружия, таким как крылатая ракета Tomahawk. Стоимость одной такой ракеты составляет почти 2 миллиона долларов.

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"Шахед" же имеет аналогичную дальность и точность, что и Tomahawk, но летит медленнее и несет в десять раз меньше взрывчатки. Тем не менее он значительно дешевле американской ракеты.

Хэмблинг подчеркнул, что именно это могло натолкнуть президента США Дональда Трампа на мысль, что Вашингтону нужно начать производить похожее оружие. Он напомнил, что американский лидер выдвинул такую идею во время поездки в Катар в мае.

Эксперт добавил, что LUCAS очень похож на иранский "Шахед". Тем не менее он считает, что американский дрон может оказаться не таким, каким кажется.

Хэмблинг напомнил, что LUCAS производится компанией SpektreWorks. Эта же компания выпускает воздушные мишени FLM-136.

Эксперт обратил внимание на то, что FLM-136 имеет тот же размер и скорость, что и Shahed-136, но весит гораздо меньше и несет в два раза меньшую полезную нагрузку. Дальность полета этого дрона-мишени составляет около 800 км, что меньше половины дальности полета иранского "Шахеда".

Официально неизвестно, сколько стоит FLM-136. Эксперт отметил, что в сети есть информация о том, что стоимость этого дрона-мишени составляет от 35 000 до 40 000 долларов. Тем не менее он считает, что Пентагон закупает эти беспилотники по более высокой цене.

Хэмблинг уверен, что SpektreWorks, будучи маленькой компанией, не сможет производить такое же количество дронов, сколько РФ производит на заводе в Алабуге.

Эксперт напомнил, что Украина также производит собственные недорогие ударные дроны. Среди них есть как сложные модели, так и сверхдешевые конструкции с корпусами из пластиковых труб.

Хэмблинг считает, что гонка вооружений в области дронов сейчас в полном разгаре. Тем не менее США отстают.

Что известно об американском аналоге "Шахеда"

Ранее в США представили новый беспилотник Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS). Утверждается, что он является более функциональным и более дешевым аналогом иранского дрона Shahed-136.

Разработкой этого БПЛА занималась аризонская компания SpektreWorks. LUCAS описывают как надежный и экономически эффективный дрон.

Известно, что дрон получил открытую архитектуру, которая позволяет интегрировать различные типы полезной нагрузки. Благодаря этому он способен выполнять различные задачи.

Бортовая сеть LUCAS имеет возможность дистанционного переключения оборудования во время полета, а питание БПЛА происходит от источников 28V и 12V.

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