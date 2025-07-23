Они находятся всего в 10 минутах езды друг от друга.

Если вы мечтаете прожить несколько дней, как герой мультфильмов студии Диснея, во Франции есть множество вариантов. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что есть два города, которые фактически послужили вдохновением для создания "маленького городка", где выросла Белль из "Красавицы и Чудовища": Риквир и Рибовилле.

Риквир, расположенный примерно в часе езды от Страсбурга, может похвастаться улицами, словно сошедшими со страниц фильма. Его называют одной из самых красивых деревень Франции, где выстроились яркие и красочные дома вдоль мощёных дорожек.

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По данным Traveling Igloo, помимо прогулок по извилистым улочкам, посетителям стоит посетить винные погреба города. Здесь процветает винодельческое сообщество, предлагающее дегустации и вкусную еду.

Интересно, что город славится своими рынками, предлагающими разнообразные свежие фрукты и овощи, сыры, мясо, ювелирные изделия, одежду и многое другое. В декабре здесь также проходит рождественский рынок, который превращает город в зимнюю сказку.

Отмечается, что Рибовилле - один из старейших средневековых городов французского Эльзаса, известный своей исторической архитектурой, расположенной недалеко от руин трёх замков сеньоров Рибопьера.

По данным Visit Alsace, живописные виноградники города были неотъемлемой частью города ещё со времён Средневековья. Здесь также есть местные магазины и рынки, которые стоит посетить туристам. Рекомендуется планировать поездки на один из знаменитых местных фестивалей, например, на Винную ярмарку или Фестиваль старинной музыки.

Важно, что два города находятся всего в 10 минутах езды друг от друга.

Новости туризма

Между кристально чистыми водами озера Вакатипу и возвышающимися Южными Альпами, в Новой Зеландии расположен город Квинстаун. Он был недавно признан TravelBag самым спокойным местом в мире. Город предлагает первозданную природу, которая приглашает вас по-настоящему замедлиться, отключиться и соединиться с природой.

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