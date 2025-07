Музыкант ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Легендарный рок-музыкант, фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн, который ушел из жизни в возрасте 76 лет, оставил после себя огромный налоговый долг. Об этом пишет RadarOnline.com со ссылкой на полученные данные.

Отмечается, что на семье Осборнов числятся две налоговые задолженности: первая - на сумму 689,1 тысяч долларов, вторая - на 4,362 миллиона долларов.

"Этот огромный долг может негативно сказаться на наследии Осборна и имуществе его семьи", - говорится в публикации.

Также подчеркивается, что неизвестно, получил ли Оззи гонорар за свой последний выход на сцену в родном Бирмингеме всего за 17 дней до своей смерти. Предполагается, что это помогло бы ему решить такую налоговую дилемму.

Оззи Осборн умер - что известно о похоронах

Как пишет Daily Mirror, Оззи Осборн еще при жизни ясно дал понять, каким хочет видеть свой прощальный обряд - без "нытья" и с четкими пожеланиями относительно атмосферы.

Сообщается, что музыкант заранее обсуждал свои похороны, не желая, чтобы церемония превращалась в траурное мероприятие. Он предупреждал близких, что "однозначно не хочет, чтобы на его похоронах звучала чертова веселая песня".

Официальные детали церемонии пока не раскрыты, но Осборн неоднократно делился своими мыслями по этому поводу. В 2011 году он подчеркивал, что хочет, чтобы его проводы были праздником жизни, а не поводом для печали.

В интервью 2016 года Оззи признавался, что хотел бы услышать определенную песню на своей церемонии - A Day In The Life группы The Beatles:

"Мне нужно еще пару лет, чтобы обдумать это как следует, но, вероятно, что-то с альбомов Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band или *Revolver… Я точно не хочу, чтобы включили мой сборник хитов - я его сам никогда не слушаю, мне за него чертовски стыдно. И уж точно не хочу веселую песню - я ведь мертв".

