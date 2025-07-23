По словам генпрокурора, есть много задач, которые не касаются этих двух органов.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко пока не думает о Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в контексте подготовки каких-то предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, каким образом могут быть реализованы замечания и предложения по дальнейшей работе от руководителей правоохранительных органов, и может ли идти речь о законодательных изменениях.

Генпрокурор, в частности отметил, что президентом было предложено проанализировать деятельность этих органов, вспомнить проблемные вопросы и разобрать их.

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"Это запуск здоровой коммуникации между правоохранительными органами. Чтобы каждый правоохранительный орган по своему направлению деятельности осуществлял полномочия, независимо. Но вместе, когда мы будем вместе двигаться и помогать друг другу, то у нас будут у каждого свои результаты. А в целом, в общем - это результат для нашей страны", - сказал Кравченко.

На уточнение, готовит ли он какие-то предложения, генпрокурор отметил, что предложений очень много и сейчас пытается "запустить процессы по направлениям".

"О НАБУ и САП пока не думаю. Очень много работы, которая не касается НАБУ и САП. Честно. Я очень сильно уважаю независимость каждого органа, как бы он ни назывался. И борюсь за независимость каждого прокурора. И за права его, прокурора. И поэтому, поверьте, никто злоупотреблять своим правом, новыми правами и возможностями, именно в процессуальном плане... Я за конструктивную работу, за прозрачную. И совместную помощь", - сказал Кравченко.

НАБУ и САП - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада Украины приняла закон №12414, ключевые положения которого предоставляют Офису генпрокурора полномочия забирать дела у НАБУ и САП, а также давать указания представителям этих антикоррупционных органов.

Западные партнеры Украины раскритиковали этот закон. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в заявлении, полученном УНИАН, сообщил, что они "очень обеспокоены" последними изменениями в Украине, которые несут риск "существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных институтов", которые "имеют решающее значение для повестки дня реформ Украины".

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