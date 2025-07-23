Цены на арбузы в Украине рухнули: сколько сейчас стоит килограмм

Зам неделю арбуз подешевел в среднем на 36%.

Цены на арбуз в Украине стремительно снижаются. Главной причиной удешевления популярной ягоды стало увеличение предложения и ухудшение качества из-за жаркой погоды и засухи.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на данный момент цены на украинские арбузы опустилась до 5-14 грн/кг ($0,12-0,34 /кг) в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 36% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года. По словам производителей, не исключено, что в дальнейшем ягода продолжит дешеветь из-за увеличения предложения при сдержанном спросе.

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Стоит отметить, что фермеры вынуждены снижать цены даже в условиях сокращения производства. Дело в том, что основные регионы выращивания бахчевых, в частности Херсонская область, находится в российской оккупации. Кроме того, многие фермеры потеряли часть урожая из-за погодных условий.

Цены на арбузы в супермаркетах Украины

В АТБ его можно купить по 19,49 грн/кг.

В Varus арбуз продают по 17,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 23 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, ягоды и фрукты за неделю изменились по-разному. Так, продолжают снижаться цены на картофель урожая 2025 года из-за улучшения погодных условий и активизации уборочных работ.

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