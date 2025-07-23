Также президент анонсировал новый этап обмена пленных.

В Турции продолжаются встречи украинской команды с турецкой стороной, рассказал в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

"Ключевые вещи по безопасности, которые важны для наших стран. Ежечасные доклады. Рассчитываем, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле - возможность сделать правильные шаги - не будет упущена", - сказал Зеленский в Telegram.

Он добавил, что Украина настроена работать над освобождением из плена бойцов, возвращением детей и реального прекращения огня.

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"Приоритет - подготовка встречи лидеров, и у нашей делегации есть необходимая сила для этого - директивы для обсуждения основных вопросов", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что в течение дня идет подготовка к новому этапу обмена: "Мы ждем наших дома. Важно, что, несмотря на все сложности, украинцы возвращаются домой. И по каждой фамилии проводим проверки, ищем всю информацию. Было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену. Каждый раз это проверяем".

Переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Накануне Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в переговорах в Турции от Украины. Ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Также Зеленский накануне отмечал, что на переговорах Украина будет требовать немедленного и полного прекращения огня. Также ранее он отметил, что украинская сторона будет поднимать вопрос обмена пленными, возвращения украинских детей, гуманитарной помощи, безопасности инфраструктуры и мер по стабилизации границ.

Между тем СМИ отмечают, что главной задачей украинской делегации станет организация прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

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