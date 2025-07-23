Интересы Украины и США на самом деле совпадают, и по крайней мере некоторые люди в команде Трампа это понимают.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог является одним из главных лоббистов украинских интересов в Белом доме. Об этом в интервью изданию Kyiv Post рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Он отметил, что Келлог поддерживает Украину уже много лет. Еще во время первой администрации Трампа, где он занимал должность советника президента США по национальной безопасности, Келлог был среди "ястребов", которые выступали за жесткую позицию в отношении России.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Келлог критиковал администрацию Джо Байдена за нерешительность в поддержке Киева и постоянный страх перед мифическими "красными линиями" Путина, отмечает Буданов.

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Глава украинской разведки напомнил, что Кит Келлог был одним из первых влиятельных политиков США, кто лоббировал поставку Украине баллистических ракет ATACMS, самолетов F-16, зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков к ним.

По словам Буданова, Келлог активно взаимодействует с правительствами других стран-партнеров Украины, заботясь об украинских интересах, которые, по мнению самого же Келлога, совпадают с интересами США. В частности, он выступает за введение специального "Плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины, говорит Буданов.

"Он четко заявляет, что помощь Украине полностью соответствует принципу "Америка превыше всего". В конце концов, у нас есть общий враг. И для Америки сегодня стратегически важно ослабить Россию, не разворачивая собственные войска. Это также, в долгосрочной перспективе, влияет на ситуацию в Тихоокеанском регионе", - говорит Буданов о Келлоге.

США и Украина: последние новости

Как писал УНИАН, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что американцы не хотят быть вовлечены в российско-украинский конфликт. При этом он выразил доверие дипломатическим усилиям Трампа в прекращении войны.

Между тем руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины изменилась. Буданов считает, что позиция Трампа должна быть "разумно проукраинской".

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