Дешевые украинские дроны превратили фронт в огромную 'килзону', - The Telegraph

Дешевые FPV и любительские БПЛА стали главной ударной силой войны, изменив тактику боя и психологию фронта.

После четырех лет войны в Украине классическая артиллерия и танки отошли на второй план. На поле боя доминируют дроны, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, отвечают за 80% ежедневных потерь российских сил, пишет The Telegraph.

"Дроны превратили фронт в быстрорастущие "килзоны", где пребывание на открытой местности для солдата равносильно смертному приговору", - отметил Зеленский.

Дешевые дроны, которые стали смертоносными

В начале войны ключевую роль сыграло подразделение "Аэроразведка", состоявшее из IT-специалистов и волонтеров. Именно они помогли остановить колонну российских танков под Киевом и предотвратить захват аэропорта Гостомель.

"Мы использовали дроны, оснащенные тепловизорами, чтобы сбрасывать бомбы весом 1,5 кг на колонну противника", – рассказал австралийский доброволец "Капеллан" из 3-го армейского корпуса.

Дроны FPV, сначала любительские, быстро превратились в высокоточные машины для поражения живой силы и бронетехники.

Потери и технологический прорыв

К лету 2023 года Украина теряла до 10 000 дронов в месяц, включая разведывательные БПЛА и одноразовые "камикадзе". Однако, несмотря на большие потери, FPV-дроны уничтожали танки и бронетехнику, стоимость которой оценивалась в миллионы долларов.

Производство дронов выросло: в 2024 году в Украине изготовили более двух миллионов БПЛА, включая модификации для увеличенной грузоподъемности и продолжительности полета. Капеллан говорит:

"Самое главное – это просто не быть замеченным. Если они вас заметят, то будут охотиться за вами".

Новые технологии и борьба за радиочастоты

Дроны Украины эволюционировали с использованием искусственного интеллекта, оптоволоконной связи и автоматического наведения на цель, чтобы обойти глушилки противника.

Беспилотники Saker Scout могут самостоятельно захватывать цель при потере связи с пилотом.

Оптоволоконные дроны остаются устойчивыми к радиопомехам, а Россия также начала масштабировать эту технологию.

"Пока мы не поймем, как глушить оптоволоконные дроны, мы просто будем продолжать получать удары", – отметил военный эксперт Чеплейн.

Дроны как психологическое оружие

FPV-дроны заставляют солдат передвигаться медленно, прятаться и использовать импровизированные укрытия.

"Я перевозил раненого друга, нам понадобилось шесть часов, чтобы пройти примерно 800 метров. Мы ползали, прятались и сидели под деревьями", – вспоминает Капелан.

В то же время западные войска начинают адаптироваться к использованию беспилотников, но их эффективность в НАТО пока не стала полностью интегрированной в тактику.

Дроны на войне – главные новости

Как сообщал УНИАН, во время оборонной выставки Enforce Tac 2026 в Германии датская компания Hecto Drone впервые представила тяжелый гексокоптер HD-606 с подвесным боевым модулем DCR-50 (Drone Carried Rifle – 50). Разработчиком вооружения выступает Small Arms Industries.

Модуль DCR-50 оснащен двумя полуавтоматическими винтовками калибра .50 BMG (12,7 мм). Каждая имеет магазин на 10 патронов – общий боекомплект составляет 20 выстрелов. Заявленная скорострельность – 25 выстрелов в минуту. Невысокий темп огня объясняется значительной отдачей крупнокалиберного оружия.

