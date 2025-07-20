Россияне признали, что заставляют школьников собирать дроны-камикадзе для убийства украинцев.

Министерство обороны РФ впервые публично похвасталось заводом по производству "Шахедов" в Татарстане и признало, что их производят руками подростков. Соответствующий видеосюжет опубликовал телеканал "Звезда", принадлежащий российскому военному ведомству.

На кадрах, доступных в сети, показаны сборочные цеха промзоны "Алабуга" в городе Елабуга в Татарстане. В сюжете утверждается, что Россия смогла полностью локализовать производство "Шахедов" (их россияне называют "Геранями") и все основные узлы изготавливаются на одном предприятии.

"Сотни станков, тысячи работников и, куда ни глянь - кругом молодежь. Мальчишки и девчонки и работают здесь, и здесь же учатся. В колледже, созданном теми же людьми, кто организовал производство "Гераней". Школьников они приглашают сюда сразу после 9-го класса, а после колледжа зовут на завод", – говорится в сюжете.

При этом пропагандисты специально подчеркивают, что "опыт Алабуги" отметил и поддержал лично Владимир Путин.

Также в сюжете были показаны пуски "Шахедов" со стационарной рампы и из кузова американского пикапа.

Военный обозреватель Игаль Левин отмечает, что выход данного сюжета, вероятно, имеет целью запугать Украину и заодно похвастаться "мощью".

То, что производство дронов решили показать публично, удивило даже некоторых российских Z-блогеров.

"Минобороны зачем-то показали весь процесс производства и сборки Геранек. Видимо ничего не опасаются", – пишет один из адептов "русского мира".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ультиматум, выставленный Трампом России, похоже, совсем не впечатлил российского диктатора. Западные обозреватели констатируют, что агрессор не демонстрирует никаких признаков того, что он намерен заключить мир с Украиной в отведенные президентом США 50 дней.

Тем временем немецкий генерал Кристиан Фройдинг, отвечающий за координацию военной помощи Украине, предупреждает о намерении россиян выйти на производство 2 тысяч "Шахедов" в сутки, что станет огромной проблемой для Украины.

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