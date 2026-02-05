Робо-авианосцы и робо-ПВО: война в Украине становится все невероятней, - Forbes (видео)

На фронте в Украине дроны перевозят дроны, чтобы охотиться на другие дроны, которые мешают летать остальным дронам.

Беспилотники и роботизированные системы стали ключевым фактором, определяющим ситуацию на поле боя и в целом во всей российско-украинской войне. Одна из новейших тенденций в этом противостоянии – все более активное использование наземных роботов для поддержки или, наоборот, для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что до недавнего времени наземные роботы в основном использовались для логистики и эвакуации раненых. Теперь спектр задач, которые они выполняют, значительно расширился. Например, все чаще наземные дроны используются как платформы для дистанционного запуска обычных FPV-беспилотников.

Одним из главных недостатков малых БПЛА является ограниченный ресурс батареи и, как следствие, относительно малое время и дистанция полета. Это стало проблемой, когда взаимная "килл-зона" на фронте расширилась, и операторам БПЛА пришлось отойти на несколько километров от передовой.

Смягчить эту комплексную проблему помогают наземные роботы, которые подвозят FPV-беспилотники ближе к передовой, и уже там они поднимаются в небо с полным зарядом собственной батареи. Forbes, в частности, ссылается на видео от украинской компании Temerland, где показано, как это работает в случае с наземным роботом "Гном".

На опубликованных видеозаписях показано, как "Гном" несет четыре квадрокоптера, попарно установленные на нем. Квадрокоптеры специально сконструированы с плоским профилем для удобного штабелирования. После достижения пускового рубежа FPV-дроны свободно взлетают с "Гнома" и отправляются охотиться на оккупантов. При этом сам "Гном" остается на пусковом рубеже, выполняя функции ретранслятора для связи с FPV-дронами.

В свою очередь, россияне ищут способы пробиться сквозь украинскую стену дронов, чтобы захватить как можно больше чужой территории. Одним из новейших инструментов здесь становится интеграция систем радиоэлектронной борьбы на наземных роботах.

В частности, Forbes рассказывает, как россияне используют для этой цели наземный роботизированный комплекс "Курьер". Он уже более года широко использовался для логистических задач. Однако с недавнего времени россияне начали устанавливать на него системы радиоэлектронной борьбы "Пероед-М" и "Шлейф", которые считаются особенно эффективными против украинских БПЛА.

В публикации отмечается, что такие системы РЭБ, как "Пероед-М" и "Шлейф", слишком тяжелые для переноски солдатами на себе во время штурма. Если установить их на автомобиль или БМП, эту технику быстро обнаружат и уничтожат. А вот наземный робот достаточно мощный и в то же время достаточно компактный, чтобы нести на себе комплекс РЭБ, поддерживая захватчиков во время пешего штурма.

Война в Украине: оружие и техника

Как писал УНИАН, украинские военные в отдельных случаях сбивают российские беспилотные аппараты "Shahed" с помощью транспортных самолетов АН-28, на которых установлены пулеметы M134 Minigun.

Также мы рассказывали, что со среды у россиян на фронте полностью отключилась спутниковая связь Starlink. Отныне на территории Украины могут работать исключительно те терминалы, которые были внесены в "белый список".

