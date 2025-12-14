Особенностью одного из штурмов стало использование трофейного КАБа.

Украинские военнослужащие проявили изобретательность, используя наземный дрон в штурмовой миссии. Командир взвода логистически-эвакуационных беспилотных наземных комплексов 100 ОМБр Сергей Чуриков поделился подробностями одной из таких операций. Об этом пишет Liga.net.

Он рассказал, что одна из таких попыток состоялась, когда украинские бойцы с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК) взорвали укрытие, где скрывался враг.

"Взорвали КАБом. Особая пикантность ситуации - КАБ был российский, добрые люди нашли его и помогли нам с добротой вернуть россиянам", - отметил Чуриков.

Он пояснил, эту операцию его подразделение реализовало совместно с военнослужащими из 28 ОМБр во время работы в их зоне ответственности.

"Они осуществляли разведку и предоставляли нам данные. КАБ обнаружили другие специалисты - их много не разрывается на поле боя. Ребята из 28-й за ним приехали, забрали - это тоже задача не для слабых духом - и передали нам. Это случайность такая. Но приятно, что оно пошло на доброе дело", - сказал командир взвода.

Военнослужащие прикрутили КАБ к НРК, ведь грузоподъемность машины это позволяла, отметил Чуриков, и поехали к укрытию россиян.

"Основными здесь были военная удача и мастерство пилота. Он проложил маршрут. Задачу спланировали таким образом, чтобы дрон доехал ночью, спрятался. Когда начало светать и пилот уже плюс-минус видел ситуацию, он сделал последний бросок, подъехал и, соответственно, взорвал укрытие", - добавил командир.

Другие успешные операции ВСУ

Как сообщал ранее УНИАН, россияне попытались прорваться к Гришиному под Покровском колонной на мото- и квадроциклах. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути, украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать. Остатки российской пехоты уничтожали уже в поле и лесополосе, где противник пытался рассеяться и спрятаться.

Также мы писали, что украинские воины уничтожили трубу, по которой оккупанты ранее проникали в Купянск. По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, для ее поражения было использовано три тонны взрывчатки.

