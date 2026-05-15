Ограничения на выезд за границу для женщин отменят, – Свириденко

Кабинет министров Украины решил отменить ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", – заявила она.

Запрет на выезд для женщин

Как сообщал УНИАН, некоторым украинкам было запрещено пересекать границу. Ограничения распространялись, в частности, на женщин, занимающих высокие государственные должности, включая членов Кабмина, руководителей центральных органов власти и их заместителей. Также речь шла о депутатах, судьях, правоохранителях и руководителях государственных предприятий.

Кроме того, ограничения касались представителей местной власти и руководящего состава государственных структур. При этом выезд возможен при наличии соответствующих документов, например, в случае служебной командировки, отпуска или сопровождения лиц, нуждающихся в уходе.

Для женщин-медиков дополнительных ограничений не было предусмотрено, а требования предъявлять военные документы на границе являются незаконными.

