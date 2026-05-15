Сергей Шефир заявил, что 99% недвижимости приобрел до госдолжности, а его сын служит добровольцем в ВСУ

Сергей Шефир прокомментировал расследование Bihus.Info, посвященное его семье и имуществу за рубежом, заявив, что большая часть недвижимости была приобретена еще до его прихода в политику, а все доходы отражены в декларациях.

"Посмотрел новый выпуск Бигус инфо, посвященный моей скромной персоне. Что могу сказать? Замечательная, профессиональная работа, дорого снята, постарались. Журналист-расследователь рассказала почти все правильно, но я хотел бы немного дополнить", - написал Шефир.

По его словам, авторы расследования не упомянули, что "99% всей недвижимости, и в Чехии, и в Англии" были приобретены "за несколько лет до того, как я пошел в политику".

"И происхождение денег отражено в декларациях, которые я сдаю каждый год. И плачу налоги. Плачу регулярно, в соответствии с законом", - отметил он.

Также Шефир отдельно прокомментировал информацию о своей семье.

"А еще журналист-расследователь забыла рассказать или снова не захотела, что мой сын никуда не сбежал и с 22-го года добровольцем служит в ВСУ", - написал он.

Кроме того, Шефир заявил, что его жена с начала полномасштабной войны занимается волонтерской деятельностью.

"И уверен, что просто журналист-расследователь случайно забыла, что моя жена с 22-го года является волонтером, которая регулярно ездит на фронт в Харьковскую, Донецкую, Запорожскую обл. Просто не пиарится на этом, а делает то, что считает нужным", - говорится в посте.

