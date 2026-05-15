Чем РФ будет бить по подземному бункеру президента: эксперты назвали варианты

Аналитики оценили шансы россиян нанести удар по защищенным подземным объектам в Киеве.

Россия, вероятно, планирует нанести удары по правительственным объектам в Киеве, в частности по подземным бункерам, предназначенным для безопасного пребывания президента, правительственных чиновников и военного командования. Однако технически эта задача является крайне сложной, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Документы, полученные Главным управлением разведки Минобороны Украины и обнародованные президентом Владимиром Зеленским, свидетельствуют, что, среди прочего, россияне нацелились на защищенные подземные помещения в центре Киева на глубине 95,5 метров.

"Поражение объектов, защищенных таким слоем грунта, не является тривиальной задачей. Это прекрасно показывает опыт США с поражением иранских подземных хранилищ, когда пробивающей способности распространенных американских противобункерных бомб хватает лишь для того, чтобы завалить входы", – пишут аналитики.

В Defense Express отмечают, что американская противобункерная бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которая считается самой мощной в мире в своем классе, способна пробить не более 60 метров грунта. И то при условии сброса с большой высоты непосредственно на цель. А поскольку весит эта бомба более 13 тонн, доставить ее к точке сброса способен лишь стратегический бомбардировщик B-2.

Как пишут эксперты, у России нет ни таких бомбардировщиков, ни таких авиабомб. Самая мощная противобункерная бомба, имеющаяся на вооружении государства-агрессора, – это КАБ-1500Л-Пр, способная пробивать не более 20 метров грунта. И опять же: чтобы это сделать, бомбу нужно сбрасывать прямо на цель. То есть российский самолет должен был бы долететь до правительственного квартала в Киеве.

Поэтому единственный вариант, действительно доступный россиянам, – это бетонобойные боевые части для баллистических и аэробаллистических ракет для комплексов "Искандер" и "Кинжал", говорят аналитики. Однако это оружие еще слабее: может пробить не более 5 метров грунта.

"Таким образом, у РФ из известных конвенционных средств поражения нет возможности достать объекты, которые заглублены на 100 метров. Даже не принимая во внимание вопрос точности наведения российского дальнобойного вооружения", – пишет Defense Express.

Россия нацелилась на "центры принятия решений"

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила документы, свидетельствующие о подготовке Россией новой массированной ракетно-дроновой атаки по Украине. От предыдущих таких атак эти планы отличаются тем, что среди потенциальных целей есть так называемые "центры принятия решений" и военные объекты.

Перед этим Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, в частности начав новое наступление непосредственно с беларуской территории в направлении Чернигова или Киева.

