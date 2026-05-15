'Я бы не советовал ехать в США': Мерц резко высказался об Америке при Трампе

Канцлер Германии Фридрих Мерц "не советовал бы" своим детям ехать в США получать образование и тем более там селиться. Как пишет Reuters, такое заявление глава немецкого правительства сделал во время встречи с молодежью.

Так, общаясь с молодой аудиторией на католическом съезде в Вюрцбурге, Мерц призвал их быть более оптимистичными в отношении перспектив своей страны.

"Я твердо убежден, что в мире мало стран, которые предлагают такие замечательные возможности, особенно для молодежи, как Германия. Я бы не рекомендовал своим детям ехать сегодня в США, получать там образование и работать там только потому, что там внезапно сложился определенный социальный климат", – сказал он.

Канцлер Германии отметил, что сегодня в Америке люди с хорошим образованием "испытывают большие трудности с поиском работы".

"Я большой поклонник Америки. Мое восхищение сейчас не растет", – добавил он.

Как пишет Reuters, эти замечания отражают напряженность в отношениях между США и Европой во времена президента Дональда Трампа, в частности из-за разных взглядов на вопросы международной торговли, войны в Украине и в Иране.

Как Трамп и Мерц заочно поссорились

В апреле канцлер Германии и президент США обменялись заочными упреками. В частности, Мерц раскритиковал войну в Персидском заливе, заявив, что Иран "унизил" США и что он не видит никакой стратегии выхода из этого конфликта.

В ответ Трамп обвинил Мерца в "неэффективности" в контексте приближения мира в Украине и раскритиковал канцлера за проблемы в немецкой экономике, энергетике и вопросах иммиграции.

