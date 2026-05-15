Эксперт оценил вероятность российского удара по 'центрам принятия решений' в Украине

Удары российских захватчиков по так называемым центрам принятия решений в Украине пока маловероятны. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал военный эксперт Иван Ступак.

"Я думаю, сейчас маловероятен (такой удар, – ред.). Во-первых, такая информация у россиян есть с первого дня. Почему? Потому что эти сооружения построены во времена Советского Союза. Это во-первых. Говорить, что они к чему-то готовятся, – это неправда. А во-вторых, 95 метров, как там указано, – глубина этих сооружений. Они строились для того, чтобы выдержать ядерный удар", – сказал он.

В-третьих, эксперт не исключает, что эта новость появилась для того, чтобы хоть как-то перебить то, что происходит сейчас вокруг бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, Ступак подчеркнул, что в России нет оружия, которое может поразить помещения на глубине 90 метров.

"Откровенно скажу, я даже не слышал о таком оружии. Оно есть у американцев. О том, что оно есть у россиян, даже упоминаний не было. Есть там бомбы, но вот такие, чтобы пробивать на 95 метров, – ну, только у американцев. Есть там трехтонные огромные бомбы, противобункерные. Я еще раз уверен, что это сооружение строилось капитально – с бетоном, с арматурой. Советский Союз, они же ядерной войны боялись", – пояснил эксперт.

Что известно о возможности российских ударов

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о признаках подготовки российскими захватчиками очередной массированной комбинированной атаки ракетами и дронами по нашей стране. Главными целями российского нападения могут стать так называемые центры принятия решений в Украине.

В Украине приняли к сведению эту информацию, отметил президент и заметил "специально для российского руководства, что Украина все-таки не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство".

