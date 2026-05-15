Вместо самолетов США: одна страна покупает 80 истребителей у Франции после громкого скандала

Стало известно, какая модель заменит легендарные Mirage 2000-9 и почему Вашингтон заблокировал предыдущую мегасделку.

Объединенные Арабские Эмираты полностью обновляют свой боевой авиапарк из-за срыва договоренностей с США, приобретая французские истребители Rafale F4, сообщает издание SlashGear.

Речь идет о подписанном контракте на впечатляющие 80 единиц этих самолетов.

Dassault Mirage 2000-9 уже более двух десятилетий служит перехватчиком ОАЭ, заполняя несколько пробелов, которые не может выполнить доминирующий самолет страны – F-16. Однако в настоящее время эта модель уже сходит с производства, и вскоре ее заменит другая, более мощная модель того же производителя. Эта замена – Rafale F4, последний производственный стандарт двухдвигательного истребителя Dassault.

По имеющимся данным, в Эмиратах полностью задействовали этот вариант, заключив соглашение еще в декабре 2021 года. Стоимость контракта составила 18 миллиардов долларов, хотя эта сумма также включала 12 вертолетов Caracal – французскую военную версию Airbus Super Puma.

По сообщениям СМИ, это была настолько большая победа для французов, что сам Макрон прилетел, чтобы закрепить сделку. Этот контракт остается крупнейшим международным заказом Rafale в истории. Первый самолет был представлен в январе 2025 года, а поставки запланированы на конец 2026 года.

По мнению аналитиков издания, ситуация выглядит довольно иронично, ведь ОАЭ отклонили предыдущее французское предложение на 60 Rafales в 2011 году. В то время страна была нацелена на покупку американских Lockheed Martin F-35. Однако арабской стороне пришлось вернуться к французскому варианту после того, как Вашингтон заблокировал сделку с F-35 из-за опасений, что ОАЭ используют оборудование Huawei 5G по всей стране.

Самолеты F4, которые поступают на поставку, являются самой современной версией семейства Rafale. Они имеют обновления, такие как улучшенные системы противопожарной защиты и уклонения, улучшенная фронтальная оптроника и прочее. Спрос на эту версию настолько высок, что производство с трудом успевает, а компания Dassault завершила работу над 300-м истребителем Rafale в октябре 2025 года.

Дальнейшая судьба старого парка ОАЭ, насчитывающего около 59 самолетов Mirage, также претерпела изменения. Изначально планировалось передать половину флота Марокко, чему препятствовало право вето Франции, снятое лишь в начале 2024 года. Однако как говорится в материале, следующим препятствием стала война с Ираном в феврале 2026 года. Именно тогда ОАЭ решили сохранить свои Mirage, по крайней мере до полной интеграции Rafales.

Сравнивая самолеты, оказывается, что Mirage 2000-9 имеет скорость Мах 2,2 и эксклюзивную модернизацию центрального компьютера. Зато двухдвигательный Rafale F4 немного медленнее (Мах 1,8), но полностью компенсирует это своим вооружением. Его арсенал состоит из дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" Meteor, комплекта для точечного удара Hammer и крылатых ракет Scalp для глубоких целей. Стелс и выживаемость у новой модели также на шаг впереди.

