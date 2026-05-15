4 лжи, из-за которых люди годами терпят несчастливый брак

Эти ошибки заставляют многих людей годами оставаться в токсичных браках, которые постепенно разрушают их психическое и физическое здоровье.

Люди часто годами остаются в токсичных или несчастливых браках из-за страха, чувства вины и убеждений, которые на самом деле могут быть ложными.

Психологи выделили четыре самых распространенных "болезненных лжи", которые заставляют партнеров терпеть разрушительные отношения даже тогда, когда они вредят здоровью и психике, пишет Your Tango.

1. "Это разрушит жизнь моих детей"

Видео дня

Одним из самых распространенных страхов является убеждение, что развод обязательно травмирует детей. Однако многие взрослые, выросшие в конфликтных семьях, признаются: постоянные ссоры и напряжение дома были для них тяжелее, чем сам развод родителей.

Психологи отмечают, что дети часто остро чувствуют токсичную атмосферу даже тогда, когда взрослые пытаются это скрыть.

2. "Я слишком стар для развода"

Распространенная установка – страх начинать новую жизнь в зрелом возрасте. Однако эксперты отмечают, что современная продолжительность жизни существенно возросла, а люди после 50, 60 и даже 70 лет могут иметь еще десятки лет активной жизни.

Специалисты считают, что оставаться в изнурительных отношениях только из-за возраста – одна из самых разрушительных ошибок.

3. "После развода я никого не найду"

Психологи также опровергают миф о невозможности новых отношений после 50 лет. По статистике сайтов знакомств, люди старшего возраста все активнее создают новые пары, а значительная часть после развода снова вступает в серьезные отношения.

Эксперты отмечают, что страх одиночества часто заставляет людей терпеть токсичные браки гораздо дольше, чем они могли бы.

4. "Я уже научился жить в токсичных отношениях"

Самым опасным психологи называют мнение о том, что человек с возрастом становится более устойчивым к стрессу. На самом деле длительное эмоциональное истощение может серьезно вредить здоровью.

Ученые связывают хронический стресс с повышенным риском проблем с памятью, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже болезнью Альцгеймера.

История женщины, прожившей в токсичном браке 25 лет

В материале также приводится пример женщины, которая более двух десятилетий жила с мужем, зависимым от алкоголя. Постоянные конфликты, контроль и стресс со временем привели к серьезным проблемам со здоровьем – мигреням, ослаблению иммунитета и высокому давлению.

Психологи отмечают: главная проблема часто заключается не только в самих отношениях, но и в страхе изменить жизнь и признать, что человек заслуживает покоя и счастья.

Вас также могут заинтересовать новости: