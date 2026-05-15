Пока солдаты России сидят без 'брони', одна из стран получила новейшие танки Т-72Б3М (фото)

Т-72Б3М – это новейшая модификация советского основного боевого танка Т-72Б.

Ливийская армия получила российские танки Т-72Б3М образца 2025 года с антидроновыми "мангалами" и системой радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Defense Express.

По оценкам специалистов, в распоряжении Ливийской национальной армии может находиться как минимум три танка Т-72Б3М образца 2025 года.

На других представленных фото можно увидеть БМП-3М с комплектом защиты 688А-сб6-2КП, "мангалом" и РЭБ, а также белорусскую модернизацию БТР-70МБ1.

В Defense Express отмечают, что речь идет о заводской комплектации бронетехники, с которой она сходит с конвейера и поставляется заказчику.

Такая комплектация существенно отличается от громоздких полевых решений типа "гаражей" или "ежей", которые устанавливаются непосредственно в войсках в зоне боевых действий.

Таким образом, россияне могли взять танки и БМП у своего ОПК и продать или передать их в Ливию. Это происходит на фоне того, что на поле боя российско-украинской войны российские войска испытывают значительный дефицит бронетехники, из-за чего все чаще вынуждены использовать гражданские автомобили.

Такой подход эксперты объясняют тем, что в настоящее время ВС РФ во время атак на позиции Сил обороны Украины в основном полагаются на пехотные группы и тактику инфильтрации.

Бронетехника применяется в штурмах значительно реже, чем в первые годы войны, поскольку россияне опасаются больших потерь танков и БМП без заметного эффекта. Зато передача бронетехники другой стране позволяет получить финансовую выгоду от продажи или, по крайней мере, завоевать дипломатическую благосклонность.

Эксперты напоминают, что весной 2025 года появлялась информация о том, что россияне восстанавливают свои авиабазы в Ливии. Поэтому дополнительные поставки вооружения могут быть частью "оплаты" за внешнеполитические преференции.

Россия экспортирует военную технику – другие новости

Россия поставляет другим странам не только бронетехнику, но и боевую авиацию. Недавно над Алжиром заметили экспортный вариант истребителя Су-57, которых у самой РФ очень мало (общее количество машин оценивают лишь в несколько десятков борт).

Также УНИАН писал, что недавно в состав Военно-воздушных сил Мьянмы были официально приняты два истребителя Су-30СМЭ российского производства. Таким образом, ВВС Мьянмы завершили получение шести истребителей Су-30СМЭ, произведенных Иркутским авиационным заводом.

