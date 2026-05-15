'Сколько россиян гибнет': российская пропагандистка пожаловалась на большие потери

Россиянка Анастасия Кошеварова заявила, что не понимает, зачем мобилизовывать людей, которых потом отправляют на верную гибель под ударами дронов.

Вопрос мобилизации, который поднимается в военном командовании ВС РФ, может стать катастрофой, заявила российская Z-корреспондентка Анастасия Кошеварова, сообщает Telegram-канал "Сеятель ветра".

В частности, Кошеварова отреагировала на вероятные планы РФ мобилизовать пять миллионов человек.

"Если можно мобилизовать пять миллионов человек – у нас есть для них оружие? И нужно ли вообще их мобилизовывать, ведь если мы и дальше будем тратить человеческий ресурс, загоняя под дроны тысячи людей... для чего? Чтобы они просто погибли? Сколько россиян гибнет: и калеки, и без вести пропавшие", – заявила она.

Примечательно, что Кошеварова в начале полномасштабного российского вторжения в Украину одобрила действия Путина, но теперь не рада тому, как развиваются события.

Также и другие Z-блогеры и российские военные корреспонденты считают, что в случае мобилизации такого количества людей стране не хватит не только оружия и техники, но и "толковых командиров". Они считают, что это станет массовым жертвоприношением.

Ранее УНИАН сообщал, что российская редакция ВВС рассказала, что журналистам удалось установить имена 216 205 российских оккупантов, погибших в Украине. Примечательно, что подтвержденные потери только в двух регионах России – Башкортостане и Татарстане – превышают все советские потери за время 10-летней войны в Афганистане. Приводятся данные, что за две недели войны против Украины Башкортостан преодолел планку в 9500 погибших, а Татарстан – 8000 погибших. Подтвержденные потери только этих двух регионов в сумме составляют 18 116 человек. Если учитывать плотность мужского населения в каждом регионе, то в лидеры по потерям выходят Тува, Бурятия и Алтай.

Также мы писали, что немецкий исследователь Янис Клюге в опубликованном анализе указывает, что темпы набора контрактников в российскую армию упали на 20% по сравнению с 2025 годом. По его оценкам, после относительно стабильного 2024 года темпы вербовки начали снижаться, а в течение 2025–2026 годов эта тенденция только усилилась. В определенные периоды сокращение составляло около 20% по сравнению с предыдущими месяцами. В зависимости от источника информации, темпы вербовки россиян в первом квартале 2025 года составляли от 1000 до 1200 человек в день. В первом квартале 2026 года этот показатель составлял от 800 до 1000 человек в день.

