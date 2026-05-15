В эти 4 даты рождаются настоящие шопоголики: кто в списке

Нумерологи утверждают, что определенные даты рождения могут быть связаны со склонностью к импульсивным покупкам, любовью к шопингу и эмоциональному потреблению.

Некоторые люди способны часами ходить по магазинам, скупая одежду, гаджеты, декор или косметику, и при этом получать истинное удовольствие. Нумерологи утверждают, что особая любовь к покупкам часто связана именно с датой рождения, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эксперты выделили четыре даты, обладатели которых чаще всего становятся настоящими фанатами шопинга.

Рожденные 3-го числа – импульсивные охотники за новинками

Люди, рожденные 3 числа, обожают все новое и интересное. Считается, что ими управляет энергия Юпитера – планеты удачи и развития.

Такие люди легко увлекаются акциями, скидками и необычными товарами. Особенно их привлекают покупки, связанные с эмоциями и впечатлениями – путешествия, техника, туристическое снаряжение или модные гаджеты.

Рожденные 19-го – любят награждать себя покупками

Тех, кто родился 19 числа, называют уверенными расточителями. По словам нумерологов, они часто используют шопинг как способ отпраздновать успех или поднять себе настроение.

Такие люди не жалеют денег на себя и близких, а покупки для них становятся символом достижений и самореализации.

Рожденные 24-го – эстеты с любовью к роскоши

Рожденных 24 числа связывают с Венерой – планетой красоты и удовольствия. Именно поэтому они обладают тонким чувством стиля и часто следят за модными трендами.

Их привлекают красивые вещи, брендовая одежда, косметика, украшения и стильный декор. Такие люди могут легко тратить деньги на вещи, которые помогают создать идеальный образ или уютное пространство вокруг себя.

Рожденные 29-го – сентиментальные покупатели

Люди, родившиеся 29 числа, обычно ищут в покупках не только пользу, но и эмоции. Их часто привлекают винтажные вещи, секонд-хенд, антиквариат или предметы с историей.

Они любят покупать подарки для близких и создавать уют дома с помощью особых мелочей, которые имеют для них эмоциональную ценность.

