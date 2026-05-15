Обменники занижают курс 'старых' долларов: глава НБУ объяснил, законно ли это

На валютном рынке Украины встречаются случаи, когда банки и обменные пункты предлагают менее выгодный курс для долларов старого образца. Такие действия являются неправомерными, поэтому украинцам не следует соглашаться на подобные условия, заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью"Зеркалу недели".

Он отметил, что в стране работает достаточное количество легальных пунктов обмена валют – как в банках, так и в небанковских финансовых учреждениях, поэтому у потребителей есть выбор.

"Эти практики являются абсолютно неправомерными. Обменных пунктов в стране хватает – и в банках, и в небанковских финучреждениях. Если клиенты соглашаются на такие сомнительные предложения, то они рискуют", – сказал Пышный.

В то же время он подчеркнул, что НБУ не может контролировать каждую операцию в обменных пунктах в режиме реального времени, однако реагирует на все известные случаи нарушений и применяет меры воздействия к учреждениям, действующим с нарушением правил. Пышный призвал граждан не соглашаться на дискриминационные условия обмена и информировать о таких случаях для дальнейшего реагирования.

"Мы не можем стоять у каждого операционного окна, но реагируем на известные факты и принимаем меры воздействия. Поэтому прошу: во-первых, отказывайтесь от обмена на таких условиях; во-вторых, сообщайте в Национальный банк – мы будем реагировать", – подчеркнул глава регулятора.

В Нацбанке предупреждали, что банкноты всех номиналов долларов США остаются законным платежным средством, и никто не имеет права их ограничивать. Так, уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего государства.

В 2023 году НБУ усилил контроль над банками и обменными пунктами в отношении приема банкнот из-за частых случаев, когда учреждения отказываются обменивать старые или изношенные купюры долларов.

