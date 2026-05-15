Рулоны от туалетной бумаги могут пригодиться в саду: эксперт поделился лайфхаками

По словам эксперта, рулоны туалетной бумаги могут служить тепловым барьером для защиты растений.

Садоводам этой весной советуют использовать один обычный бытовой предмет. По словам эксперта по садоводству Иша, никогда не стоит выбрасывать картонные рулоны от туалетной бумаги, ведь они выполняют важную функцию в садах. Об этом пишет Mirror.

Несмотря на то, что это может показаться странным предметом для вашего двора, он может быть весьма полезен. В своем видео Иш показал три разных способа использования обычного рулона от туалетной бумаги.

Сначала он показал, как они могут служить горшками для рассады. Поскольку рулоны от туалетной бумаги изготовлены из тонкого картона, Иш назвал их "фантастическими", ведь они разложатся в течение ближайших месяцев.

Видео дня

Как отмечает издание, рулоны от туалетной бумаги можно разместить в большом горшке или непосредственно в земле, чтобы защитить рассаду.

"Если вы пытаетесь начать делать собственный компост, эти рулоны тоже отлично подойдут. Просто бросьте туда рулоны и засыпьте их слоями органического материала. Червяки просто обожают это - рулон разложится и даст вам довольно хороший компост. Разрежьте одну из этих трубок и положите ее на землю - и у вас появится действительно хорошая мембрана против сорняков, которая в течение следующих нескольких месяцев медленно разложится. Но, выполняя эту функцию, она одновременно защищает ваши растения от прорастающих сорняков. Вы также можете положить его под грядки, и это также защитит растения от прорастания сорняков", - заверил Иш.

Несмотря на то, что скоро нас ждет солнечная погода, в воздухе до сих пор чувствуется легкий холодок. Таким образом, рулоны туалетной бумаги могут служить тепловым барьером для защиты растений.

"Кажется, что возможности использования картонных трубок безграничны, и я уверен, что пропустил некоторые из них", - добавил эксперт.

Его видео получило много комментариев от других садоводов, которые поделились собственными предложениями по использованию таких рулонов. В частности, один из них сказал:

"Я наполняю их кухонными отходами (овощами, фруктами, бумагой, яичной скорлупой и т. д.), а затем, когда они наполняются, закапываю в грядки".

Другой добавил:

"Я выращиваю в них душистый горошек, поскольку он любит длинные корни, это просто магия".

Еще кто-то прокомментировал: "Я сею в них стручковый горох и горох, поскольку они не любят корни во время посадки".

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, что клей на плодовых деревьях является тревожным сигналом. Этот клей фактически представляет собой секрет или гомозу, вырабатываемую внутренними тканями дерева, когда оно подвергается стрессу или агрессии.

Также стало известно, как заморозить клубнику, чтобы ягоды не слиплись между собой. По словам специалистов, основой качественной замороженной клубники является правильная подготовка.

Вас также могут заинтересовать новости: