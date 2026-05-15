В Норвегии турист случайно нашел 1500-летний чехол для золотого меча: чем он примечателен

Чехол от меча, вероятно, принадлежал вождю.

Недавно в Норвегии турист обнаружил под деревом футляр для золотого меча, которым пользовались 1500 лет назад. Об этом сообщил Ставангерский государственный университет страны, передает Fox News.

Артефакт был найден в районе Аустратт города Саннес, что на юго-западе Норвегии. Он датируется VI веком, периодом Великого переселения народов в Норвегии - бурной эпохой потрясений после падения Римской империи.

Анонимный турист, проживающий в Аустратте, рассказал, что ему "нравится исследовать и познавать местность".

Когда он увидел дерево, поваленное бурей, то начал прощупывать землю под ним.

"Я заметил небольшое возвышение почвы под деревом и пощупал его палкой. Вдруг я увидел что-то блестящее. Я не совсем понял, что именно нашел", - поделился мужчина.

По словам экспертов, чехол от меча, вероятно, принадлежал вождю, правившему в Гове.

"Он богато украшен и, вероятно, служил украшением ножен, которые носили на поясе, из которых свисал меч. Это первая такая находка в Рогаланде, а в Северной Европе до сих пор найдено лишь 17 других", - говорится в сообщении университета.

В то же время археолог и университетский профессор Хокон Рейерсен назвал находку "впечатляющей".

"Такие находки всегда становятся настоящей неожиданностью. Шансы на то, что что-то подобное произойдет, минимальны. В то время были неурожаи и кризис, и люди, вероятно, складывали ценные предметы в качестве жертвоприношений в надежде на лучшие времена", - добавил он.

Профессор отметил, что владелец меча "вероятно, был вождем в этой местности в первой половине VI века и имел в своем окружении верных воинов".

"Золотые накладки на ножны обычно почти не имеют следов использования, но эта - изношена и хорошо использована, что свидетельствует о том, что вождь на самом деле часто ею пользовался. Это подчеркивало его статус и власть", - объяснил он.

Если говорить о причине, почему футляр спрятали, археологи говорят, что фрагмент меча был закопан в ущелье скалы "в качестве жертвы богам".

"В то время были неурожаи и кризис, и люди, вероятно, оставляли ценные предметы в качестве жертв в надежде на лучшие времена", - заявили представители местного музея.

Такой артефакт планируют выставить в Археологическом музее Университета Ставангера. Кристин Армстронг-Ома, директор музея и профессор, подчеркнула, что "выражает большую благодарность очень наблюдательному туристу".

"[Турист подарил] нам новый фрагмент мозаики, связанный с центром власти в Гове во время Периода великого переселения. В музее работают ведущие мировые исследователи таких предметов, что позволяет нам продолжать изучать саму находку и ее орнаментацию, а также находить новые ответы об элите, правившей здесь в то время. Эта находка будет выставлена на всеобщее обозрение, чтобы люди могли ее увидеть и разделить с нами золотую лихорадку", - подчеркнула она.

