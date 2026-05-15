В Steam появилась новая самая желанная игра – и в нее уже можно поиграть

Ранее в лидерах был выживач Subnautica 2, который вчера дебютировал на ПК и Xbox.

В сети обратили внимание, что в Steam впервые за долгое время обновился список самых ожидаемых игр. Он формируется не Valve или критиками, а обычными геймерами по количеству добавлений того или иного проекта в список желаемого.

После релиза Subnautica 2 первое место вновь занял Deadlock – гибридный 6v6 MOBA-шутер от Valve, в который по-прежнему можно поиграть только по приглашению через Steam.

Несмотря на закрытый статус, игра показывает высокую активность (более 60 тыс игроков в пике за последние 24 часа), а разработчики регулярно выпускают обновления, добавляя новых героев и режимы. Впрочем, когда состоится полноценный релиз MOBA-шутера – неясно.

На второй строчке в списке самых ожидаемых игр в Steam расположилась Forza Horizon 6, релиз которой состоится уже 19 мая на ПК, Xbox Series и в каталоге Game Pass. Журналисты уже поиграли в нее и назвали лучшей игрой 2026 года.

В топ-10 самых ожидаемых релизов также входят Light No Fire, Blight: Survival, Fable, Ark 2, Kingmakers, Witchbrook и Unrecord. С полным списком вы можете ознакомиться вот тут.

