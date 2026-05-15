Иностранцы разбежались после первого обстрела: бизнес рассказал о 'заробитчанах' из Азии

Первая попытка нанять иностранцев провалилась, но принесла ценный опыт.

Украинские компании уже тестируют наем иностранных работников для покрытия дефицита рабочей силы, но пока с этим возникают определенные сложности. Например, иностранцы часто просто морально не готовы работать в стране, находящейся в состоянии полномасштабной войны.

Как пишет Latifundist, украинский агрохолдинг МХП начал системно изучать возможность привлечения иностранных работников еще в 2024 году, и первые из них приехали в конце 2025-го. Помимо того, что это требовало преодоления значительных бюрократических препятствий и решения с нуля организационных вопросов, возникли и другие проблемы.

Директор по управлению персоналом МХП Дина Конограй рассказала журналистам, что первые 7 иностранцев должны были работать на птицефабрике. Однако после первого же ночного обстрела некоторые из них без предупреждения сбежали с места работы и не выходили на связь.

Выполняя требования закона, МХП проинформировала миграционную службу об этой ситуации. И хотя работников впоследствии нашли, разрешения на работу им аннулировали. Причем не только беглецам, а всей группе.

По словам Дины Конограй, этот случай стал важным уроком для компании: иностранца недостаточно просто нанять и привезти в Украину, ему нужна еще и определенная адаптация. Ведь привычные для украинцев воздушные тревоги, звуки взрывов и перебои со светом становятся шоком для неподготовленных иностранцев.

Это уже не говоря об определенных культурных различиях, которые нужно учитывать.

Трудовые мигранты в Украине

Как писал УНИАН, уже давно эксперты говорят о необходимости привлечения в Украину трудовых мигрантов для покрытия дефицита рабочей силы. Так, глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник, в частности, утверждал, что Украина может стать привлекательной для трудовых мигрантов из Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии, а также для людей, которые потеряли работу в ЕС или бегут от конфликтов.

В частности, сообщалось, что в некоторых местах завоз трудовых мигрантов уже начался. Например, на одном предприятии в Закарпатье уже работают почти две сотни рабочих из Бангладеш. Однако пока это единичные случаи.

