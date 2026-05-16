'Ядерные монстры': почему США списали все бомбардировщики B-58 Hustler

Из-за высокой аварийности и стремительного развития советской ПВО США потеряли 26 самолетов и списали весь флот уже через десять лет службы.

Американский сверхзвуковой бомбардировщик B-58 Hustler, который во время Холодной войны считался одним из самых технологичных самолетов в мире, стал одновременно и одним из самых опасных для собственных экипажей. Из 116 построенных машин 26 были потеряны в авариях, после чего весь парк досрочно вывели из эксплуатации, пишет 19FortyFive.

B-58 Hustler стал первым оперативным сверхзвуковым бомбардировщиком ВВС США. Свой первый полет самолет совершил 11 ноября 1956 года, а на вооружении находился с 1960 по 1970 годы.

Его создавали для прорыва советской ПВО на скорости более 2 Махов и высоте более 15 километров. В США тогда считали, что такая скорость позволит избежать перехвата советскими ракетами.

Рекорды скорости и ядерная миссия

B-58 установил 19 мировых рекордов скорости и высоты, а также получил несколько престижных авиационных наград. Самолет был рассчитан исключительно на ядерные удары и мог нести термоядерные бомбы.

Бомбардировщик оснащался четырьмя двигателями General Electric J79, которые позволяли ему разгоняться до более 2 тысяч км/ч и почти вертикально набирать высоту.

Несмотря на революционные характеристики, B-58 имел катастрофически высокий уровень аварийности. За десятилетие службы США потеряли 26 самолетов – это более 22% всего парка.

Многие аварии произошли во время испытаний и первых лет эксплуатации. В ВВС США даже шутили, что если бы B-58 не списали вовремя, то весь парк мог бы исчезнуть из-за катастроф.

Самолет был слишком сложным

Пилоты считали B-58 чрезвычайно сложным в управлении. Особенно опасными были посадка, взлет и поведение самолета на сверхзвуковых скоростях.

Кроме того, бомбардировщик требовал дорогого и сложного обслуживания. Его электронные системы постоянно перегревались, а сама конструкция оказалась слишком требовательной для повседневной эксплуатации.

Советские ракеты сделали его устаревшим

Главной проблемой стало то, что B-58 создавали для высотных прорывов ПВО, но развитие советских зенитно-ракетных комплексов быстро сделало такую тактику неэффективной.

Самолет плохо подходил для полетов на малых высотах, а более дешевый B-52 выполнял эти задачи значительно эффективнее.

В боевых действиях B-58 так и не использовали

Несмотря на громкую репутацию, B-58 Hustler ни разу не применялся в боевых условиях. Его не отправляли даже во Вьетнам, где основную нагрузку взяли на себя B-52.

В итоге министр обороны США Роберт Макнамара приказал постепенно списать парк уже в 1965 году, а окончательно B-58 сняли с вооружения в 1970-м.

