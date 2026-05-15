Японский омлет в воде: шеф-повар поделился необычным рецептом, который удивит своим вкусом

Этот омлет может стать вашим любимым завтраком.

Большинство из нас считает омлет простым блюдом, для которого нужно всего несколько ингредиентов и которое готовится за считанные минуты. Однако этот рецепт можно превратить в нечто особенное, если знать, к каким методам прибегнуть. В частности, шеф-повар Пол Константин рассказал, как готовят омлет именно в Японии, пишет Click!

Японский омлет, приготовленный в воде, - это особый рецепт с уникальным вкусом и текстурой, который стоит попробовать. Также шеф-повар Пол Константин подробно объяснил, как легко приготовить этот омлет.

Какие ингредиенты нужны?

Для этого рецепта понадобится пять яиц, 200 мл воды, два ломтика сыра и две веточки зеленого лука.

Также в список ингредиентов входит еще одна щепотка соли и щепотка перца.

Как готовить этот рецепт?

Шеф-повар объяснил, что первым шагом является разбивание пяти яиц в достаточно большую миску. Их нужно слегка взбить до однородной консистенции, после чего добавить щепотку соли и перца по вкусу.

Далее нужно налить 200 мл воды в кастрюлю, которую затем нужно поставить на огонь и оставить, пока вода не начнет слегка кипеть. После чего яйца медленно перемешивают и выливают в воду, постоянно помешивая, чтобы омлет не прилип.

"Когда мы видим, что омлет приобретает консистенцию, но все еще остается влажным и блестящим, добавляем ломтики сыра. Омлет оставляем на огне не более двух минут, чтобы ломтики расплавились. Затем выключаем огонь и посыпаем нарезанным кольцами зеленым луком, после чего накрываем кастрюлю крышкой", - добавляют в материале.

Далее ждем одну минуту, после чего снимаем крышку и вынимаем омлет из кастрюли с помощью широкой лопатки.

