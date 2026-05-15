Бывший канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента РФ Владимира Путина и его "демилитаризацию Украины". Об этом пишет Clash Report.

"Путин не должен выиграть войну. Это было целью. И, честно говоря, он не выиграет войну. Вот правда о том, что мы имеем возможность наблюдать. И если перечислить все его цели - он не достиг ни одной из них", - заявил он.

Также Шольц высказался о роли НАТО.

"НАТО было основано - как однажды сказал известный американский военный офицер - для того, чтобы не пускать россиян, удерживать Соединенные Штаты внутри и сдерживать немцев. В этом есть смысл", - пояснил он.

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 70% немцев считают Соединенные Штаты противником:

"Если бы вы провели этот опрос два года назад, результат был бы совершенно другим. Помню, канцлер, когда мы были вместе на саммите G7, президент Байден сидел с президентом Макроном, и Байден сказал: "Америка вернулась". А Макрон спросил: "На как долго?"

Ранее издание The Washington Post писало, что заявление Путина о том, что война в Украине "подходит к завершению", связаны не с готовностью Кремля к миру, а с растущим внутренним давлением на российские власти.

После более чем четырёх лет войны Россия сталкивается не только с проблемами на фронте, но и с усиливающимся общественным недовольством, экономическими трудностями и усталостью населения.

