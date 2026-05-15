В 1933 году инженер получил тайный радиосигнал из космоса и создал новую область науки

В 1933 году инженер Bell Labs Карл Янский обнаружил таинственный радиосигнал из космоса, исследуя помехи в дальней связи. И это стало одним из самых влиятельных открытий в современной астрономии. Как пишет indiandefencereview.com, в то время астрономы полагались исключительно на оптические телескопы для изучения небесных тел. Открытие Янского продемонстрировало, что звезды и другие космические тела излучают энергию в виде радиоволн, которые можно обнаружить с Земли. Это открытие изменило направление астрономических исследований и открыло совершенно новую область наблюдений.

Во время работы в Bell Telephone Laboratories в Нью-Джерси, Янскому была поставлена ​​ задача: определить причину помех от статического электричества в дальней радиосвязи. Для проведения исследования он построил большую вращающуюся антенну, способную отслеживать направление входящих сигналов помех по мере их перемещения по небу.

Однако время своих наблюдений Янский обнаружил устойчивый шипящий звук, не похожий на обычные радиопомехи. Сначала он предположил, что шум исходит из природных или антропогенных источников. Однако сигнал вел себя иначе, чем все, что он записывал ранее.

Шипение повторялось каждые 23 часа и 56 минут, что соответствует так называемому сидерическому периоду. Это время указывало на то, что источник был связан со звездами, а не с земной активностью или Солнцем.

Янский сообщил, что сигнал исходит из фиксированного места в космосе. В ходе работы он выявил наиболее сильную концентрацию радиоизлучения в направлении созвездия Стрельца. Этот регион расположен вблизи центра галактики Млечный Путь.

Позже опубликованные в журнале Nature результаты подтвердили, что излучение исходило от самого Млечного Пути, а не от солнечной активности.

Новая область астрономии

До наблюдений Янского Млечный Путь никогда не был известен как источник радиосигналов. Космос в основном считался радиотихим, и астрономия оставалась сосредоточенной исключительно на наблюдениях в видимом свете.

До исследований Янского астрономы полагались исключительно на телескопы видимого света для сбора информации о небесных телах. Изображения и наблюдения ограничивались тем, что можно было увидеть непосредственно с помощью оптических приборов.

Открытия Янского представили совершенно новый метод наблюдений. Открытие показало, что звезды и другие космические объекты излучают радиоволны, обнаруживаемые с Земли, заложив основу для радиоастрономии. Так появился новый способ исследования Вселенной, на который астрономы полагаются и сегодня.

