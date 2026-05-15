Турецкий курорт с бирюзовыми водами признали идеальным пляжным городом для отдыха в 2026 году

Летом турецкий Даламан радует потрясающей солнечной погодой.

Турецкий курортный город Даламан признали идеальным пляжным направлением в Европе для посещения летом 2026 года.

К такому выводу пришли эксперты по семейному отдыху из туристической компании TUI, проанализировав более 150 европейских направлений и данные о погоде за прошлые годы. Однако именно Даламан в Турции опередил всех благодаря летней средней температуре +27°C, легкому бризу и минимальному количеству осадков в пиковые месяцы, пишет The Mirror.

При этом в Даламан летает большое количество рейсов из городов Европы по доступным ценам. Например, прямой рейс из аэропорта молдавской столицы Кишинева летит чуть более 2 часов, тогда как из польской столицы Варшавы туда лететь около 3 часов.

Прилетев Далама, туристы могут наслаждаться живописным побережьем, окруженным сосновыми лесами и бирюзовыми водами Средиземного моря.

Тем временем, на пляже Истузу, также известном как Черепаший пляж, можно увидеть находящихся под угрозой исчезновения морских черепах. Там же туристов ждут мягкий песок и мелководье, идеально подходящие для детей.

Далее, отправившись на прогулку на лодке по реке Дальян, можно открыть для себя древние ликийские скальные гробницы и искупаться в легендарных термальных грязевых ваннах региона.

Фанаты приключений могут полетать на параплане с горы Бабадаг, а любители природы – отправиться на лодке в Долину Бабочек, полную каскадных водопадов и сотен видов бабочек.

В самом городе можно насладиться турецкой кухней, особенно свежими морепродуктами и деликатесами с местных рынков.

Даламан также является идеальной отправной точкой для путешествия по окрестностям, включая 12 островов Гечек и древние руины в городе Дальян.

В Даламане можно найти различные варианты размещения: от пляжных курортов "все включено" с детскими клубами и аквапарками до бутик-отелей и апартаментов с собственной кухней.

