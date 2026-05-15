Разбираемся, откуда появилась традиция сидеть на дорожку и что она означает.

Старинная традиция "присесть на дорожку" знакома практически каждому, но ее смысл до конца понятен не всем. Кто-то воспринимает это как простую привычку перед выходом из дома, а кто-то уверен - за ней стоит древний символизм и особые народные представления о дороге и защите человека в пути.

Что значит примета присесть на дорожку на самом деле - рассказывают ведьмы и экстрасенсы.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Откуда пошла традиция сесть на дорожку

Традиция "сидеть на дорожку" возникла из древнего поверья, что резкие движения и суета перед выходом в путь привлекают злых духов, которые могут навредить в дороге, рассказала в комментарии УНИАН самая могущественная наследственная ведьма Украины, финалистка 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова).

"Суеверие возникло во времена веры в домового (в дохристианский период). Считалось, что дух-хранитель дома может рассердиться, если кто-то внезапно уедет, или попытается ухватиться за путешественника. Присев, люди как бы "обманывали" домашнего духа, показывая, что никто никуда не уходит", - говорит эзотерик.

Победитель 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Жанна Шулакова смотрит на этот ритуал через призму магии и энергетики, но приходит к тому же выводу:

Когда мы собираемся, возле дверей начинается суета - нужно взять сумку, ключи, что-то посмотреть. Люди начинают суетиться, и возникает состояние маеты. В магии есть порча, которая называется маета, ее на человека может навести мастер. После воздействия человек начинает метаться, что-то забывает, что-то теряет, где-то ударяется, падает и так далее.

По ее словам, быстрыми, хаотичными телодвижениями мы привлекаем темную силу, негатив. И такими метаниями перед выходом мы можем сами сделать себе "самосглаз". И, наоборот - когда мы останавливаемся перед дорогой, присаживаемся, успокаиваемся, мы не даем возможности отрицательной энергетике к нам "присосаться" на целый день.

"Еще бабушки говорили: "Бегаешь - домового пугаешь". Поэтому, когда вы носитесь по квартире перед выходом, вы раздражаете свою домашнюю нечистую силу. Домовой начинает нервничать, злиться и, когда вы уйдете из дома, он вам напакостит", - объясняет эзотерик.

Как может напакостить домовой? Например, включить воду, выкрутить лампочку. Поэтому перед выходом желательно спокойно присесть на дорожку, посидеть и таким образом показать, что никто никуда не спешит, все хорошо, стабильно и спокойно в семье.

По словам Ярославы Солодеевой, помимо мистики, сидение на пороге имеет также большую психологическую пользу:

Несколько секунд тишины помогают успокоиться, сосредоточиться и вспомнить, не забыли ли вы ключи, документы или выключить утюг.

Что говорят, когда сидят на дорожку

Нужно ли что-то говорить, когда садишься на дорожку? "Обычно сидеть нужно в полной тишине, - говорит Федорова. - Но иногда говорят: "С Богом!" или мысленно просят благословения на добрый путь".

Главное - это не разговаривать во время самого процесса.

