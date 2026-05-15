Россияне ищут места, где находится украинское руководство, – Зеленский

Существуют российские документы, в которых предлагаются цели для нанесения ударов по Киеву и другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может находиться руководство армии и правительство.

Россияне снова активизировались – ищут, где находятся и бывают люди из украинского руководства, из разведки, наших спецслужб. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может находиться руководство армии, правительство, и здесь, на Банковой. Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались – ищут, где мы находимся, где бываем. То же самое касается других людей из украинского руководства, из разведки, наших спецслужб", – заявил он.

По словам Зеленского, некоторые в Москве так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство не сдадут.

Кроме того, он отметил, что сейчас наблюдается повышенная активность россиян в переговорах с Александром Лукашенко. Они хотят гораздо сильнее втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью.

"Конечно, мы будем и в дальнейшем защищать Украину, защищать наших людей, украинцев. Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-Киевское направление мы будем усиливать. Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о признаках подготовки российскими захватчиками очередной массированной комбинированной атаки ракетами и дронами по нашей стране.

Главными целями российского нападения могут стать так называемые центры принятия решений в Украине.

