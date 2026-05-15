Пособия на детей отныне будут выплачивать по-новому: Свириденко рассказала подробности

Специальный счет "Дія.Картка" можно будет открыть ещё до подачи заявления на получение помощи.

Все детские выплаты отныне будут поступать на единый счет "Дія.Картка", а срок использования средств не будет ограничен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет "Дія.Картки". Также расширяется перечень доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений", – написала она в Telegram.

Все начисления будут поступать на единый счет по всем видам целевых пособий:

компенсация за "Пакет малыша";

пособие по уходу за ребенком до одного года;

"еЯсли";

"Пакет школьника".

Специальный счет "Дія.Картка" можно будет открыть еще до подачи заявления – в приложении выбранного банка. Если человек после этого подает заявление на пособие по уходу за ребенком до 1 года или "еЯсли" – в ЦНАП, территориальной общине или органе Пенсионного фонда – уже открытый спецсчет "Дія.Картка" автоматически подтянется за считанные секунды.

Если же человек не открыл специальный счет "Дія.Картка" заранее, при подаче заявления Единая система сформирует QR-код. По нему можно будет быстро перейти к открытию "Дія.Картки", завершить подачу заявления и получить выплату значительно быстрее.

"Те, кто захочет получать средства не на спецсчет "Дія.Картка", а через Ощадбанк – их будут создавать после обращения в ЦНАП/тергромаду/орган ПФУ – по уже существующему механизму", – сообщила премьер.

Свириденко добавила, что открытые с 1 января 2026 года счета остаются действительными, на них и в дальнейшем будут поступать средства.

Детские выплаты в Украине

С 1 января 2026 года в Украине действует новый порядок выплат государственной помощи семьям с детьми. В частности, единовременная выплата при рождении ребенка составляет 50 000 грн.

Также предусмотрена выплата по программе "еЯсли" – поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет – 8000 грн ежемесячно. Она будет предоставляться тем, кто начал работать на полный рабочий день после достижения ребенком одного года.

В Украине некоторые матери, которые подавали заявки на выплату 7000 гривен помощи при рождении ребенка еще в январе, до сих пор не получили средства. Как пояснил министр социальной политики Денис Улютин, причиной является техническая ошибка.

