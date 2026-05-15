'Ракета содержала более 100 компонентов западного производства': подробности FT об атаке на Киев

Ракета Х-101 содержала микросхемы американских производителей, таких как Texas Instruments, AMD и Kyocera AVX, а также немецкой компании Harting Technology Group, нидерландской Nexperia и других.

По данным украинских властей, российские крылатые ракеты, использованные во время смертоносного удара по Украине в четверг, были изготовлены в этом году с использованием западных комплектующих, что подчеркивает способность Москвы обходить санкции, сообщает Financial Times.

Издание сообщило, что на фотографиях обломков ракет, упавших на жилой дом в Киеве, в результате чего погибло по меньшей мере 24 человека, видны части ракеты Х-101.

Добавляется, что это одна из самых современных российских крылатых ракет, используемых в воздушных ударах по Украине. Снимки были изучены украинскими чиновниками, независимым экспертом и изданием FT.

Видео дня

Главный чиновник Украины по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил изданию, что все крылатые ракеты Х-101, которые попали в Киев и были исследованы украинскими экспертами – в частности та, что попала в жилой дом в столице – были изготовлены во втором квартале 2026 года.

"Каждая ракета содержала более 100 компонентов западного производства", – написал Власюк в четверг в X.

Согласно документу, предоставленному газете Офисом президента Владимира Зеленского, ракета "Х-101", идентичная той, что попала в жилой дом, была исследована после атаки 20 января и содержала микросхемы американских производителей, таких как Texas Instruments, AMD и Kyocera AVX, а также немецкой компании Harting Technology Group, нидерландской Nexperia и других.

Примечательно, что некоторые детали имели серийные номера, указывающие на то, что они были изготовлены в 2024 и 2025 годах – значительно позже введения санкций.

"В обломках, найденных в январе, также было обнаружено несколько компонентов китайского и тайваньского производства", – говорится в статье.

Издание отметило, что хотя Россия значительно расширила свои мощности по производству ракет, страна все еще зависит от товаров западного производства в некоторых ключевых отраслях, в частности в микроэлектронике.

Поскольку на многие из этих товаров распространяются меры экспортного контроля США, значительная часть их сейчас производится в Китае.

Издание констатирует, что правила экспорта трудно соблюдать: после того, как товары проданы западными компаниями, их могут перепродать третьи стороны российским покупателям.

"Некоторые компоненты, обнаруженные в российских ракетах, также оказались подделками, когда китайские заводы изготовили копии западных изделий", – говорится в публикации.

Эксперт по ракетным технологиям из Университета Осло Фабиан Гофман изучил фотографии и отметил, что обломки похожи на остатки ракеты Х-101, "судя по тому, что, на мой взгляд, являются обломками турбореактивного двигателя и корпуса самолета".

"Учитывая характер повреждений, это была либо баллистическая ракета, либо крылатая ракета. Никаких шансов, что это был беспилотник", – добавил он.

Издание сообщило, что на этой неделе Министерство обороны Украины сообщило, что средства противовоздушной обороны Украины перехватили около 88% крылатых ракет Х-101, Х-55 и Х-555, запущенных Россией с начала 2026 года.

Однако, по словам представителей министерства, сбивать их стало сложнее из-за технологических модификаций, внесенных россиянами с целью повышения их незаметности и поражающей силы.

Министерство сообщило, что Россия начала "встраивать вторую боеголовку путем уменьшения объема топливного бака" в ракетах Х-101, оснащать их "кассетными боеприпасами с циркониевыми элементами" для нанесения большего ущерба целям, модернизировать их навигационную систему, а также комплектовать их новыми элементами для предотвращения радиоэлектронного подавления.

Массированная атака РФ на Украину: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам специалиста по вопросам РЭБ и связи, советника министра обороны Украины Сергея Флеша Бескрестнова, Россия во время массированной ночной атаки 14 мая пыталась поражать объекты критической инфраструктуры, железные дороги и логистику. Он констатировал, что Украине удалось пережить одну из самых тяжелых атак за последнее время. В частности, Флеш рассказал, что враг запустил более 1500 дронов за сутки, чего в мире еще не было. При этом он добавил, что удалось уничтожить 95% вражеских дронов. Флеш назвал это "фантастическим результатом".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 14 мая россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Зеленский подчеркнул, что "это точно не действия тех, кто считает, что война подходит к концу". Он добавил, что главной целью ночного удара был Киев, в городе зафиксированы повреждения в 20 местах. Президент Украины отметил, что есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске. Зеленский подчеркнул, что программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких баллистических ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: