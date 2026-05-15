Православный праздник сегодня в народе называют Федор Житник.

16 мая по новому календарю ПЦУ вспоминают преподобного Феодора Освященного, а в народной традиции праздник известен как Федор Житник. С ним связывали молитвы о здоровье, урожае и благополучии в доме, а также строгие запреты и важные приметы, которые, по поверьям, могли повлиять на весь год.

Об этом, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю, рассказываем ниже.

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты непереходящих церковных праздников были сдвинуты на 13 дней вперед. Однако часть общин и монастырей по-прежнему сохраняет юлианский календарь и отмечает праздники по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

16 мая согласно новому православному календарю в Украине чтят Феодора Освященного, который жил в IV веке в Египте. По старому стилю святого почитают 29 мая.

Феодор происходил из знатной семьи, но в юности решил посвятить себя монашеской жизни и тайно ушел в монастырь. Там он отличался строгим постом, молитвой и стал примером для других монахов.

После смерти Пахомия Великого, настоятеля Тавеннисского монастыря, руководство перешло к Феодору. За свою преданность вере он был наделен даром чудотворения и исцеления людей как от телесных, так и от душевных недугов.

Преподобного назвали "Освященным", поскольку он первым в своей обители получил священнический сан.

Праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 16 мая вспоминают преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о главных запретах и приметах дня.

В чем помогает Феодор Освященный и что нельзя делать сегодня

В православный праздник 16 мая обращаются к преподобному Феодору Освященному с молитвами о здоровье и исцелении. Считается, что святой поддерживает людей в сложных бытовых ситуациях. Отдельно к нему обращаются с просьбами о хорошем урожае и благополучии в доме.

В народной традиции день получил название Федор Житник и тесно связан с сельскохозяйственными работами. По народным приметам, сегодня последний срок для посева яровых культур, поэтому день и получил название "житник", от слова "жито".

По обычаю в этот день наводят порядок в огороде: убирают сорняки, пропалывают грядки, в целом день считается благоприятным для садовых и полевых работ. Также приметы советуют приготовить гречневую, ячменную или пшенную кашу, чтобы задобрить домового и привлечь достаток и благополучие в дом. По поверьям, иначе домовой обидится и дом останется без защиты.

День благоприятен для планирования семейных дел, включая подготовку к свадьбам и будущей семейной жизни.

16 мая церковь не одобряет ссоры, сквернословие, осуждение, сплетни, жадность и зависть. Нельзя отказывать в помощи кому бы то ни было ни человеку, ни животному. Сквернословие не хорошо по той причине, что за бранными словами Бог не слышит наших молитв.

В народе 16 мая считался непростым днем с "тяжелой энергетикой". Сегодня не советуют устраивать шумные застолья и надевать одежду красного цвета это может "спугнуть" удачу.

Погодные приметы 16 мая

По погоде этого дня предказывали лето, осень и ближайшие дни:

если сегодня припекает солнце лето будет теплым и благоприятным;

слышен гром можно ждать богатого урожая зерновых;

зацветает рябина тепло окончательно установилось;

отцвела черемуха холодов больше не будет;

цветет сирень летом будет много ягод и грибов.

Наблюдают за водоемами: появились листья кувшинок заморозков больше не ожидается.

Кто празднует именины сегодня

16 мая день ангела у Федора, Александра и Георгия.

Рожденные в этот период отличаются добрым характером и великодушием. Им приписывают ум, внутреннюю силу и умение достойно держаться в обществе. Они легко находят общий язык с окружающими и умеют подать себя.

Также считается, что они умеют отстаивать свои интересы и принципы, не отступая перед трудностями, интригами и препятствиями.

