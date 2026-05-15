Молодая картошка на рынке дешевеет: сколько сейчас стоит килограмм

Импортный картофель стоит в два раза дешевле украинского.

Цены на молодой картофель от украинских производителей на Столичном рынке в пятницу, 15 мая, снизились на 10 гривен. Сейчас овощ продается по 100 грн/кг, говорится на сайте рынка.

В то же время еще в конце прошлой недели украинский картофель нового урожая стоил 80-85 грн/кг, после чего подорожал до 110 грн/кг ко вторнику, 12 мая.

Между тем импортный молодой картофель не подвержен ценовым колебаниям и стабильно держится на уровне, вдвое меньшем, чем у отечественного овоща – 40 грн/кг в конце прошлой недели и 45 грн/кг в эту пятницу.

Цена на картофель старого урожая остается неизменной – в среднем им торгуют по 9 грн/кг. Диапазон цен на прошлогодний овощ, в зависимости от качества и размера, колеблется в пределах 7-13 гривен за килограмм.

На этой неделе цены на клубнику на рынке упали местами вдвое. Больше всего покупателей порадовала ягода из Закарпатья, стоимость которой снизилась с 255 грн/кг в понедельник до 140 грн/кг в четверг.

В целом же цены на украинскую клубнику опустились с 260 до 170 грн/кг. В то же время некоторые продавцы продавали крупную ягоду и по 290 грн/кг, рассчитывая на более состоятельных клиентов.

Между тем до сезона украинской черешни остается еще почти месяц, говорят продавцы из Закарпатья. Сейчас они торгуют импортной ягодой из Греции по 1000 грн за килограмм. И это еще не предел – на одесском Привозе черешню видели по 2500 грн/кг.

