Заявления Украины о дефиците ракет для ПВО были провоцированием РФ, - военный

Официальные лица призывали партнеров Украины ускорить поставки ракет для ПВО.

Заявления президента Украины и других официальных лиц о дефиците ракет для ПВО были провоцированием России на то, чтобы она растратила свои запасы, а также призывом к партнерам Украины ускорить поставки. Такое мнение высказал командир группы спецподразделения ЗСУ Константин Прошинский.

"На самом деле никакого дефицита не было. Эти слова просто говорились для того, чтобы вынудить российскую сторону запустить как можно больше ракет. У них нету безлимита ракет, у них нет безлимита "Шахедов", им нужны накопления. И по большому счету, с нашей стороны это была одна из информационных войн. Я считаю, ПВО справилась достаточно успешно. Общее количество сбития достигло 92-93%", - сказал он.

По его словам, это даже выше, чем было несколько больших обстрелов до этого.

"А то, что Зеленский говорил, Сибига и другие люди по поводу, что нет ракет, - это обращение к нашим партнерам. На данный момент они у нас есть, но мы прекрасно понимаем, что еще 2-3-4 таких атаки, и их действительно не будет", - добавил военный.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что россияне снова активизировались - ищут, где находятся и бывают люди из украинского руководства, из разведки, наших спецслужб.

"У нас есть и российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам - по политическим и военным объектам, где может находиться руководство армии, правительство, и здесь, на Банковой. Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались - ищут, где мы находимся, где бываем. То же самое касается других людей из украинского руководства, из разведки, наших спецслужб", - сказал он.

