Появились первые фото секретной ракеты США большой дальности 'воздух-воздух' AIM-260A

Предполагается, что она способна поражать воздушные цели на дальности 200 км.

Появились первые фотографии новой американской ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Об этом сообщает The Aviationist.

Как видно на фото, ракета находится на подвеске истребителя Boeing F/A-18F Super Hornet из состава 31-й испытательно-оценочной эскадрильи (VX-31) авиации ВМС США. Во время съемки он пролетал над авиабазой "Эглин", расположенной вблизи города Вальпараисо (штат Флорида).

Ракета AIM-260A JATM разрабатывалась в условиях секретности в интересах ВВС и ВМС США при ведущей роли Lockheed Martin с 2017 года.

Летные испытания были начаты в 2020 году. Ракета, вероятно, поступила в малосерийное производство уже в 2024 году. Полномасштабное серийное производство ожидается с 2026 года.

Характеристики ракеты JATM официально не раскрывались. О дальности ракеты сообщается лишь условная цифра "120 миль" (200 км), однако предполагается, что фактически она может быть значительно больше.

В апреле ВВС и ВМС США заявили о планах потратить около 15,6 млрд долларов на разработку и закупку ракет AIM-260A в ближайшие несколько лет.

В бюджете Министерства обороны США на 2026 финансовый год на программу AIM-260A JATM было выделено 894 млн долларов, а в проекте оборонного бюджета на 2027 финансовый год на нее запрашивается 2,9 млрд долларов.

В 2026 году также планируется заключение первого экспортного соглашения на продажу AIM-260A JATM Австралии.

Новая ракета будет сопоставима по габаритам с AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). По данным западных СМИ, сначала ее планируют применять во внутренних отсеках истребителя F-22, а также на F/A-18, после чего к интеграции присоединится и F-35.

Отмечалось, что AIM-260 создавалась для противодействия угрозе со стороны китайских ракет PL-15 и PL-17. Фактически американские военные заявляли, что цель заключалась в том, чтобы не допустить ситуации, когда иностранные системы вооружения будут иметь большую дальность, чем AIM-120 AMRAAM.

Напомним, ранее в США представили новую сверхдальнобойную ракету класса "воздух-воздух" AIM-174.

Как отмечали специалисты, речь идет об авиационной версии ракеты Standard Missile 6 (SM-6), которая предназначена для использования кораблями Военно-морских сил США. Она также известна под обозначением RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM).

Подобно AIM-260A, ракету AIM-174 также рассматривают как ответ на угрозу со стороны РФ и Китая.

Напомним, в последнее время на Западе активно обсуждают новую российскую ракету Р-37М, предназначенную для истребителей МиГ-31БМ, Су-35С и Су-30СМ2 (возможно, она уже интегрирована и на другие российские истребители). По отдельным данным, она способна поражать воздушные цели на расстоянии до 300 км.

