Россию отстранили от участия в 'Евровидении' не из-за войны с Украиной и она может вернуться

Европейский языковой союз исключил РФ из конкурса из-за подконтрольности Кремля и распространения пропаганды, а не из-за войны против Украины.

Исполнительный директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что России "теоретически" может быть разрешено вернуться на конкурс.

Глава Евровидения добавил, что исключение России из конкурса было основано исключительно на действиях российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, независимость которой от Кремля не удалось доказать, как установил Европейский вещательный союз.

На вопрос о том, может ли Россия вернуться на конкурс, если ее телерадиокомпания будет соответствовать правилам членства, Грин ответил LBC: "Теоретически, да".

Отмечается, что это заявление подрывает общественное мнение о том, что исключение России из конкурса представляло собой принципиальную позицию организации против военной агрессии в Украине.

Грин подчеркнул, что решение об исключении России из конкурса не было основано на войне, поскольку, как он объяснил:

"Тогда вы попадаете на действительно сложную территорию, где приходится делать очень субъективные оценочные суждения".

Он утверждает, что решение о включении Израиля было основано на его убеждении в отсутствии в настоящее время "глобального консенсуса" по Израилю.

"Если вы знаете, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень, очень быстро. Если вы знаете, что его нет, вам нужно подождать", - пояснил Грин.

Критика в Европе

Эти комментарии вызвали критику со стороны депутатов в Британии, в том числе от депутата от Либерально-демократической партии Тома Гордона.

"Мартин Грин всю эту неделю рассказывал миру, что Евровидение - это нейтральное пространство, построенное на ценностях. Теперь мы знаем, что эти ценности условны. Если достаточное количество стран закроют на это глаза, они тоже это сделают. Это ошеломляющее, поразительное признание, и это моральная трусость. ЕВС заявил всему миру, что поддерживает Украину. Миллионы из нас поверили им, и когда Великобритания принимала конкурс от имени Украины, мы сделали это с огромной гордостью и безоговорочной солидарностью. Теперь мы узнаем, что дело вовсе не в принципе, а в формальности, и Россия может вернуться на "Евровидение", пока ее ракеты все еще падают на Киев", - сказал он.

Депутат от Харрогейта и Кнаресборо, где ранее проводился конкурс, назвал этот шаг "ужасным предательством наших союзников" и теперь готовится внести предложение в парламент по этому вопросу.

"Мартин Грин должен исправить ситуацию и заверить нас, что России не будет разрешено вернуться на "Евровидение", пока продолжается война Путина в Украине", - заявил политик.

Эту позицию поддержал депутат от Лейбористской партии Джош Ньюбери, который сказал, что Грин "разрушил свой собственный аргумент ответом из двух слов":

"В течение четырех лет Европейский вещательный союз (EBU) прятался за риторикой ценностей и демократических процессов. Теперь мы знаем, что в решающий момент решение о запрете России не имело никакого отношения к ценностям или принципам".

Он назвал Великобританию "гордым и надежным союзником Украины" и призвал Грина прояснить свои комментарии.

"Ни я, ни британский народ не будем стоять в стороне и наблюдать, как агрессора снова приветствуют на крупнейшей в мире культурной сцене", - добавил Ньюбери.

Новости Евровидения-2026

14 мая состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026" в Вене. 15 участников представили свои номера, однако только 10 стран прошли в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 16 мая.

Мы снова увидим выступления всех 25 стран. Среди них во второй раз покорять сцену "Евровидения-2026" и побороться за главную награду - хрустальный микрофон - будет украинская певица LELEKA с песней "Ridnym". Она будет выступать под номером 7.

