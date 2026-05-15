Почему стоит отказаться от чеков в банкомате: эксперты предупредили об опасности

Все больше банковских учреждений рекомендуют отказаться от бумажных квитанций.

Снятие наличных остается важной частью финансовой жизни, несмотря на то, что цифровые платежи стали доминирующими. Известно, что в конце транзакции банкомат предлагает пользователю возможность распечатать квитанцию или нет. Многие пользователи по привычке выбирают вариант "да", не задумываясь о последствиях. Об этом пишет Click!

"Проблема заключается в том, что этот простой лист бумаги может содержать конфиденциальную информацию о банковском счете. Квитанция может содержать такие детали, как доступный остаток или другие данные, которые, если попадут в чужие руки, могут быть использованы в мошеннических целях", - предупредили в материале.

Из-за этого все больше банковских учреждений советуют отказаться от физической квитанции и проверять информацию непосредственно на экране банкомата или через мобильные приложения.

Даже когда квитанция необходима, ее следует тщательно хранить, а при выбрасывании - полностью уничтожить, чтобы избежать восстановления данных злоумышленниками.

Помимо отказа от квитанций, эксперты по банковской безопасности советуют принимать и другие важные меры для защиты данных и денег:

проверяйте банкомат перед использованием, чтобы заметить возможные подозрительные устройства;

прикрывайте клавиатуру во время ввода PIN-кода;

избегайте помощи от незнакомых людей, даже если они кажутся доброжелательными;

в случае, если карта задержана банкоматом, немедленно свяжитесь с банком.

