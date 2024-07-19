ВСУ также используют подобные технические средства, говорят специалисты.

Российские захватнические войска начали использовать аэростаты-ретрансляторы для налаживания стабильной радиосвязи в прифронтовой зоне и непосредственно на фронте. Об этом сообщил в своем Телеграмм специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"По разным направлениям фиксируем факты применения противником аэростатов самых разнообразных размеров для организации радиосвязи. Высоты подъема 500-3000 метров, объемы до 15-300 кубов, удаление от фронтов 20-50 км", - написал он.

Как отмечает военно-аналитический портал Defense Express, тему использования аэростатов для связи на фронте в России разрабатывали еще в 2000-х годах. Первый проект, который стартовал в 2007 году, потерпел катастрофический провал во время практических испытаний рабочего образца.

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"Как оказалось, разработка не смогла пройти испытания и на определенной высоте смогла проработать только пять минут", - пишет Defense Express.

Впрочем, в 2015 году в РФ заявили об успешных испытаниях нового комплекса радиосвязи на базе привязного аэростата "Пересвет" объемом 3000 кубических метров.

"В Украине вопрос использования аэростатов также активизировался, как обычно, благодаря волонтерским инициативам. И сейчас в Украине активно производятся аэростаты, которые используются в том числе и для ретрансляции сигналов", - отмечают аналитики.

Технические новинки на фронте

Как писал УНИАН, Украина собирает средства на создание нового парка наземных роботизированных платформ, которые будут помогать военным на фронте. Такие машины будут выполнять функции мобильных пулеметных постов, логистических устройств, эвакуаторов, минно-взрывных заградителей и саперов.

Также мы рассказывали, что Министерство обороны Украины объявило о допуске к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства. В частности, в арсенал ВСУ вошли пистолеты от известных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство пистолетов имеют калибр 9 мм, но есть и образцы с калибром 11,43 мм.

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