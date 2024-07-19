Среди их задач - разминирование территорий и эвакуация раненых.

Украина собирает средства на создание нового парка наземных роботизированных платформ, которые будут помогать военным на фронте.

Как рассказали The Telegraph в United24, такие машины будут выполнять функции мобильных пулеметных постов, логистических устройств, эвакуаторов, минно-взрывных заградителей и саперов. "Они будут воевать вместе с людьми и за людей. Первые роботы уже доказывают свою эффективность на поле боя. И мы надеемся, что вскоре их станет больше", - рассказали на платформе.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, робототехника будет спасать жизни украинских военных: доставлять боеприпасы на позиции, атаковать захватчиков, а также разминировать территории и эвакуировать раненых.

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Наземные дроны на фронте

В июне командующий Сил беспилотных систем украинской армии Вадим Сухаревский сообщил, что на фронте уже работают роты наземных роботизированных комплексов.

По его словам, они задействованы в ударах по войскам РФ, минировании и разминировании территорий, а также различных логистических операциях.

Известно, что российская захватническая армия также использует наземные дроны для доставки боекомплекта и дистанционного минирования.

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