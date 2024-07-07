Удары дальнего действия нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и другим ключевым целям в глубине России.

Россия планирует создать сеть заградительных воздушных шаров, вдохновленная Первой и Второй мировыми войнами, чтобы помешать смелым атакам беспилотников Украины. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что российская аэрокосмическая фирма говорит, что уже начала тестировать воздушные шары, способные удерживать сетку, которая, как надеются, обеспечит защиту от ударов дальнего действия, которые сильно повредили энергетическую инфраструктуру и другие ключевые цели внутри России. Воздушные шары предназначены для запуска из ангаров, быстрого подъема в ряд, а затем сброса сетки высотой 250 метров, чтобы образовать защитный кордон.

"Наша основная деятельность - это строительство грузовых дирижаблей, но сегодня, опираясь на опыт наших предков, мы создали систему защиты "Барьер", - рассказала Полина Альбек, генеральный директор First Airship. Видео дня

По ее словам, воздушные шары уже прошли испытания и что ее компания получила заказ. Каждый воздушный шар может плавать на высоте до 300 метров над землей и имеет максимальную нагрузку 30 кг, достаточную для переноса легкой сетки, которая висит прямо над землей. Воздушные шары также могут быть оснащены радаром, средствами радиоэлектронных помех и видеокамерами, которые обеспечивают обзор на 360 градусов с радиусом действия до семи миль.

"Эти возможности обеспечивают значительное вертикальное покрытие, создавая эффективный барьер против низколетящих дронов, которые угрожают чувствительным местам. Дроны не видят сетку, она слишком тонкая для них", - подчеркнула Альбек

Воздушные пули на войне в Украине

В апреле Forbes сообщал, что Украина атакует Россию воздушными шарами со "сбросом". Такое оружие является дешевым, но на его уничтожение нужно потратить дорогую ракету.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ заявила о сбитии аэростата-камикадзе. Вероятно, это мог быть российский аэростат, приземленный "дружественным огнем".

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